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ຂ່າວສານ

ລາວ​ ປະ​ກາດໄວ້​ອາ​ໄລ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ພັກ ແລະ ລັດ ແຫ່ງສປປ.ລາວ ຕັດສິນໃຈ ໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ກໍລະກົດ 2024. ເວລາໄວ້ອາໄລ ຈະເອົາຫຼຸດທຸງຊາດ ລົງເຄິ່ງເສົາ ແລະ ຈຳກັດທຸກການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼິ້ນບັນເທິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກໍລະກົດ, ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ກໍລະກົດ ເພື່ອອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ. ແຈ້ງການຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຕ້ອງໄດ້ປະກອບສວ່ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ສຳຄັນເຂົ້າການເພີ່ມທະວີການປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ສອງປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ຕໍ່ໜ້າການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ພັກ, ລັດ , ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ສູນເສຍເພື່ອນຄົນ 1ທີ່ສະໜິດສະໜົມທີ່ສຸດ. ພັກ ແລະ ລັດ ແຫ່ງສປປ.ລາວ ຕັດສິນໃຈ ໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ກໍລະກົດ 2024. ເວລາໄວ້ອາໄລ ຈະເອົາຫຼຸດທຸງຊາດ ລົງເຄິ່ງເສົາ ແລະ ຈຳກັດທຸກການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼິ້ນບັນເທິງ.

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງພັກ - ລັດລາວໂດຍທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ນຳໜ້າ ມາເຂົ້າຮ່ວມງານສົບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ.

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສົ່ງ​ໂທ​ລ​ະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ເລື່ອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເຖິງ​ແກ່​ມໍ​ລະ​ນະ​ກຳ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສົ່ງ​ໂທ​ລ​ະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ເລື່ອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເຖິງ​ແກ່​ມໍ​ລະ​ນະ​ກຳ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn; ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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