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ຂ່າວສານ

ລາວ​ຈັດ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ງານວາງສະແດງມີພາບຖ່າຍ 120 ແຜ່ນເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນເຊື້ອການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ລາວຈັດງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ (30/4/1975-30/4/2025). ເຫດການໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈັດຂຶ້ນ.

ງານວາງສະແດງມີພາບຖ່າຍ 120 ແຜ່ນເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນເຊື້ອການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ງານວາງສະແດງໄດ້ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ເຂົ້າໃຈກ່ວາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງບັ້ນບຸກໂຈມຕີທົ່ວປະເທດ ແລະ ລູກຮື້ຂຶ້ນ ລະດູບານໃໝ່ 1975, ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ກົງ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ກຳ​ປັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ກົງ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ “ຂຽນຕໍ່ບັນດາເລື່ອງລາວສັນນຕິພາບ” ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025).
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