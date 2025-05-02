ຂ່າວສານ
ລາວຈັດງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ (30/4/1975-30/4/2025). ເຫດການໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈັດຂຶ້ນ.
ງານວາງສະແດງມີພາບຖ່າຍ 120 ແຜ່ນເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນເຊື້ອການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ງານວາງສະແດງໄດ້ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ເຂົ້າໃຈກ່ວາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງບັ້ນບຸກໂຈມຕີທົ່ວປະເທດ ແລະ ລູກຮື້ຂຶ້ນ ລະດູບານໃໝ່ 1975, ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.