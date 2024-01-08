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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ “ບຸນ​ເຕັດ​ແບ່ງ​ປັນ, ປີມະ​ໂຣ​ງ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ” ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ບຸນ​ເຕັດກ່​ວາ 10.000 ພູດ ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 400 ພູດ ລວມມີ ເງິນສົດ ແລະ ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນຍາມບຸນເຕັດ ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທ້ອງຖິ່ນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ຄະນະຈັດຕັ້ງມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ ຜູ້ອອກແຮງງານ (ພາບ: ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ທ້ວນອານ, ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ “ບຸນເຕັດແບ່ງປັນ, ປີມະໂຣງ ວັດທະນາຖາວອນ” ໄດ້ປຸກລະດົມຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທຳອິດໃນ 25 ແຂວງ, ນະຄອນ ເຊິ່ງລາຍການຈະຈັດຂຶ້ນ (ແຕ່ວັນທີ 6/1 – 5/2/2024) ດ້ວຍຂອງຂວັນບຸນເຕັດ ກ່ວາ 10.400 ພູດ ທີ່ມີຍອດມູນຄ່າ 7,4 ຕື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 300.000USD) ຄາດວ່ຈະໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ -19, ຊາວປະມົງ ແລະ ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ…

ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 400 ພູດ ລວມມີ ເງິນສົດ ແລະ ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນຍາມບຸນເຕັດ ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທ້ອງຖິ່ນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພ້ອມ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພ້ອມ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ສອງຝ່າຍໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ; ຕີລາຄາກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ ບັນລຸໄດ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືລົງທຶນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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