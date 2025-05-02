ຂ່າວສານ
ລາຍການສາຍຟິມຮູບເງົາພິເສດເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025) ແລະ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890 - 19/5/2025), ກະຊວງວັດນະທະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສອງເຫດການຮູບເງົາທີ່ສຳຄັນໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ວັນທີ 30 ເມສາ ຫາວັນທີ 20 ພຶດສະພາ. ໃນຄັ້ງນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະແນະນຳເຖິງມະຫາຊົນ ຮູບເງົາ 13 ເລື່ອງດີເດັ່ນ. ຜ່ານບັນດາຜົນງານຮູບເງົາ, ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ຫວນຄືນບັນດາໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານຂອງຊາດ, ຈາກນັ້ນຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ.