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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ “ຕ້ອນ​ຮັບລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ຢູ່​ເຈື່ອງ​ຊາ” 2024: ຂົວ​ຕໍ່​​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຈາກ​ເຂດ​ດິນ​ຕໍ່​ແຜ່ນ​ກັບເຂດທະ​ເລ​ໝູ່​ເກາະ”

ໃນລາຍການສະແດງສິລະປະ “ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ຢູ່ ເຈື່ອງຊາ” ປີນີ້, ຜູ້ຊົມໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນກັບບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຜ່ານຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຖ່າຍທອດສົດ ຢູ່ 2 ຈຸດ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມັງກອນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ - ໂທລະພາບ ກອງທັບ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ ຢູ່ເຈື່ອງຊາ” 2024: ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຄວາມຮັກຈາກເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນກັບເຂດທະເລໝູ່ເກາະ”  ຄັ້ງທີ 12 - ປີ 2024 ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການອຸທິດສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພະນັກງານນັກຮົບກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະ, ໄຫຼ່ທະວີບອັນສັກສິດຂອງປະເທດຊາດ.

ໃນລາຍການສະແດງສິລະປະ “ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ຢູ່ ເຈື່ອງຊາ” ປີນີ້, ຜູ້ຊົມໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນກັບບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຜ່ານຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຖ່າຍທອດສົດ ຢູ່ 2 ຈຸດ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ.   

ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບເຮືອນແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ 6 ຫຼັງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງເຮືອນ 3 ຫຼັງ ແລະ ຂອງຂວັນຈຳນວນ 20 ພູດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ເຫຼົ່າທັບເຮືອ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ, ຄອບຄົວບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກໍຄືປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂັວນ 200 ພູດ ໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 200 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງລ້າງເຊີນ ຢູ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເຕົ້າໂຮມກັນ-ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມແບ່ງປັນ” ປີ 2024.
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