ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ ຢູ່ເຈື່ອງຊາ” 2024: ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຄວາມຮັກຈາກເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນກັບເຂດທະເລໝູ່ເກາະ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ - ໂທລະພາບ ກອງທັບ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ ຢູ່ເຈື່ອງຊາ” 2024: ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຄວາມຮັກຈາກເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນກັບເຂດທະເລໝູ່ເກາະ” ຄັ້ງທີ 12 - ປີ 2024 ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການອຸທິດສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພະນັກງານນັກຮົບກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະ, ໄຫຼ່ທະວີບອັນສັກສິດຂອງປະເທດຊາດ.
ໃນລາຍການສະແດງສິລະປະ “ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ຢູ່ ເຈື່ອງຊາ” ປີນີ້, ຜູ້ຊົມໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນກັບບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຜ່ານຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຖ່າຍທອດສົດ ຢູ່ 2 ຈຸດ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ.
ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບເຮືອນແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ 6 ຫຼັງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງເຮືອນ 3 ຫຼັງ ແລະ ຂອງຂວັນຈຳນວນ 20 ພູດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ເຫຼົ່າທັບເຮືອ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ, ຄອບຄົວບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກໍຄືປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ.