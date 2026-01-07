Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ພິ​ເສດ “​ຄວາມ​ຮັກ​ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ​ໝັ້ນ ​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​ຕໍ່​ພັກ” ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫ​ຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງພັກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 05 ມັງກອນ, ຢູ່ ໂຮງລະຄອນ ໂຮ່ເກືອມ (ຮ່າໂນ້ຍ), ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຢ່າງສົມບູນຕໍ່ພັກ” ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
ນີ້ແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ (ພາບ: VOV)

ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຈິ້ງວັນກວຽດ ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ແລະ ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນເປີດລາຍການ, ທ່ານ ໂດຕ໋ຽນສີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ດ້ວຍບົດບາດຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຫຼັກຂອງຊາດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຸມໃສ່ໂຄສະນາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກປະກອບສ່ວນກຳນົດທິດຫາງສຽງສັງຄົມສ້າງຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳໃນທົ່ວພັກທົ່ວປວງຊົນທົ່ວກອງທັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ກໍມີບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ແທດຈິງໃນນັ້ນ ມີລາຍການສະແດງສິລະປະ ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຢ່າງສົມບູນຕໍ່ພັກ”, ວາດພາບມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດຂອງຊາດເຊື່ອມຕໍ່ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກສົ່ງສານທີ່ວ່າ: “ໃນບໍ່ວ່າສະຖານະການໃດປະຊາຊົນຍາມໃດກໍຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ ແລະ ຈົດຈຳບຸນຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລຸງໂຮ່ຕະຫຼອດການ.”

ລາຍການດັ່ງກ່າວລວມມີ 3 ພາກ, ດ້ວຍການສະແດງວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ, ເຊື່ອມຕໍ່ມູນເຊືິ້ອອັນເລິກເຊິ່ງກັບຊີວິດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຈຸດສຸມແມ່ນສົ່ງສານກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກໃນວິວັດທະນາການຊີ້ນຳນຳພາປະເທດຊາດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ; ປະກອບສ່ວນສ້າງບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ປຸກລຸກນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ວັດ​ຖຸເອ​ກະ​ສານ​ກ່​ວາ 800 ຢ່າງ ໄດ້​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ວິ​ວັດ​ການ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ

ມີ​ວັດ​ຖຸເອ​ກະ​ສານ​ກ່​ວາ 800 ຢ່າງ ໄດ້​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ວິ​ວັດ​ການ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ”

ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງວັດຖຸເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າ 800 ຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກແຫຼ່ງວັດຖຸເອກະສານທີ່ມີຄ່າຫຼາຍຢ່າງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top