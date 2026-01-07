ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຢ່າງສົມບູນຕໍ່ພັກ” ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ
ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຈິ້ງວັນກວຽດ ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ແລະ ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນເປີດລາຍການ, ທ່ານ ໂດຕ໋ຽນສີ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ດ້ວຍບົດບາດຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຫຼັກຂອງຊາດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຸມໃສ່ໂຄສະນາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ປະກອບສ່ວນກຳນົດທິດຫາງສຽງສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳໃນທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ. ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ກໍມີບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ແທດຈິງ, ໃນນັ້ນ ມີລາຍການສະແດງສິລະປະ “ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຢ່າງສົມບູນຕໍ່ພັກ”, ວາດພາບມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດຂອງຊາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກ, ສົ່ງສານທີ່ວ່າ: “ໃນບໍ່ວ່າສະຖານະການໃດ, ປະຊາຊົນຍາມໃດກໍຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ ແລະ ຈົດຈຳບຸນຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລຸງໂຮ່ຕະຫຼອດການ.”
ລາຍການດັ່ງກ່າວລວມມີ 3 ພາກ, ດ້ວຍການສະແດງວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ, ເຊື່ອມຕໍ່ມູນເຊືິ້ອອັນເລິກເຊິ່ງກັບຊີວິດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຈຸດສຸມແມ່ນສົ່ງສານກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກໃນວິວັດທະນາການຊີ້ນຳນຳພາປະເທດຊາດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ; ປະກອບສ່ວນສ້າງບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ປຸກລຸກນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ./.