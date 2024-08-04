ຂ່າວສານ
ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ໂຮ້ຍອານ - ຍີ່ປຸ່ນ: ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ທັນສະໄໝ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ສິງຫາ, ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ໂຮ້ຍອານ - ຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ 20 ປີ 2024 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ໂຮ້ຍອານ, ກ໋ວາງນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຊີນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ້ຍອານ, ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສ້າງຂີດໝາຍຄັ້ງທີ 20 ນະຄອນໂຮ້ຍອານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍີ່ປຸ່ນສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜ່ານແຕ່ລະຄັ້ງ, ລາຍການນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການລົງທຶນຢ່າງພິຖີພິຖັນ, ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ທັນສະໄໝໂດຍບັນດານັກສິລະປະກຳ, ນັກສິລະປິນ, ນັກຮ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຮ່ວມມືກັນຜັນຂະຫຍາຍ.
ພາຍຫຼັງພິທີໄຂແມ່ນບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ດີເດັ່ນ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນໂດຍບັນດານັກສິລະປິນສອງປະເທດສະແດງ. ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ໂຮ້ຍອານ -ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 2 – 4 ສິງຫາ 2024 ດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດູດດື່ມ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.