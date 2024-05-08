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ຂ່າວສານ

ລາຍການສິລະປະພິເສດ “ດ້ຽນບຽນຝູ - ຫຼັກໝາຍອັນຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມປະຫວັດສາດ”

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂລາຍການ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໄດ້ຫວນຄືນປະຫວັດສາດ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ທີ່ພິລະອາດຫານ, ຢັ້ງຢືນແນວທາງຕໍ່ສູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ພຶດສະພາ (ພາບ: VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ 7 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ດ້ຽນບຽນຝູ - ຫຼັກໝາຍອັນຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມປະຫວັດສາດ”. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ; ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວນ, ຜູ້ຮັກສາການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ…

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂລາຍການ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໄດ້ຫວນຄືນປະຫວັດສາດ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ທີ່ພິລະອາດຫານ, ຢັ້ງຢືນແນວທາງຕໍ່ສູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງພັກກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ການຕໍ່ສູ້ດ້ານວັດທະນະທຳ, ປົກປົກຮັກສາປະເທດຊາດເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຮັກຊາດຢ່າງສູງສຸດ, ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກຽມພ້ອມເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຍຸ​ກ​ສະ​ໄໝ

ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຍຸ​ກ​ສະ​ໄໝ

ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 1954 – 07 ພຶດສະພາ 2024) ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ, ເຊິ່ງເປັນໄຊຊະນະໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍໃນປະຫວັດສາດໂລກ. ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢັ້ງຢືນກຳລັງແຮງແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນປະຫວັດສາດປົດປ່ອຍຊາດໃນໂລກ, ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດທີ່ຮັກຫອມສັນຕິພາບ. ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດທົ່ວໂລກບັນລຸໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ.
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