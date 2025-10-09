ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໂຕ້ຕອບ ເມື່ອວົງການນັກການທູດ ມົດສະກູ ຖືກ ອີຢູ ຈຳກັດການໄປມາ
ປະຕິກິລິຍາຂອງ ມົດສະກູ ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານບັນດາປະເທດ ອີຢູ ເຫັນດີເພີ່ມທະວີຂໍ້ກຳນົດການໄປມາຂອງບັນດານັກການທູດ ລັດເຊຍ, ໃນສະພາບການເພີ່ມຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສືບແນມ ແລະ ມ້າງທຳລາຍໂດຍ ລັດເຊຍ ອຸປະຖຳ.
ຕາມແຜນການໃໝ່, ບັນດານັກການທູດ ລັດເຊຍ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄປຍັງປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູນັ້ນ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງປະເທດອື່ນຮັບຊາດ, ກ່ອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກຊາຍແດນປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກ ມີສິດປະຕິເສດການອະຍຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເມືອງ. ມາດຕະການໂດຍ ສ.ເຊັກໂກ ລິເລີ່ມ, ນອນໃນບ້ວງລົງໂທດໃໝ່ຂອງ ບຣຸກແຊນ ແນໃສ່ໂຕ້ຕອບບັ້ນການທະຫານພິເສດຂອງ ລັດເຊຍ ເລັ່ງໃສ່ ຢູແກຼນ.