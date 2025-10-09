Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ໂຕ້​ຕອບ ເມື່ອ​ວົງ​ການນັກ​ການ​ທູດ ມົດ​ສະ​ກູ ຖືກ ອີ​ຢູ ຈຳ​ກັດ​ການ​ໄປ​ມາ

ວັນທີ 7 ຕຸລາ, ລັດເຊຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມີປະຕິກິລິຍາເໝາະສົມ ຕໍ່ແຜນການຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ແນໃສ່ຈຳກັດການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງບັນດານັກການທູດ ລັດເຊຍ, ຕຳໜິຕິຕຽນ ເອີຣົບ “ພວມຟື້ນຟູທັກສະສ້າງບັນດາກຳແພງຂວາງກັນໃໝ່”.
ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin (ພາບ: IRNA/TTXVN)

ປະຕິກິລິຍາຂອງ ມົດສະກູ ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານບັນດາປະເທດ ອີຢູ ເຫັນດີເພີ່ມທະວີຂໍ້ກຳນົດການໄປມາຂອງບັນດານັກການທູດ ລັດເຊຍ, ໃນສະພາບການເພີ່ມຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສືບແນມ ແລະ ມ້າງທຳລາຍໂດຍ ລັດເຊຍ ອຸປະຖຳ.

ຕາມແຜນການໃໝ່, ບັນດານັກການທູດ ລັດເຊຍ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄປຍັງປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູນັ້ນ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງປະເທດອື່ນຮັບຊາດ, ກ່ອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກຊາຍແດນປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກ ມີສິດປະຕິເສດການອະຍຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເມືອງ. ມາດຕະການໂດຍ ສ.ເຊັກໂກ ລິເລີ່ມ, ນອນໃນບ້ວງລົງໂທດໃໝ່ຂອງ ບຣຸກແຊນ ແນໃສ່ໂຕ້ຕອບບັ້ນການທະຫານພິເສດຂອງ ລັດເຊຍ ເລັ່ງໃສ່ ຢູແກຼນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກແຮງງານສປປ.ເກົາຫຼີ, ປະທານຄະນະກຳມະການການເມືອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong Un, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກແຮງງານ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ຕຸລາ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນການພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດຢ່າງແຮງ ແລະ ແທດຈິງກວ່າອີກ.
