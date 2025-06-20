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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຟູ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ໂດຍ​ກົງ​ຄືນ​ໃໝ່

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ບັນດາຜູ້ແທນ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຫຼາຍເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຕົວຈິງໃນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດສອງຝ່າຍ.
ການຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າສົມທົບກັບການເຮັດວຽກຂອງບັນດາຜູ້ແທນ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສເສດຖະກິດສາກົນ Saint Petersburg 2025 ໃນວັນທີ 18/6/2025 (ພາບ:Kirill Dmitriev)

ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສເສດຖະກິດສາກົນ Saint Petersburg (SPIEF) ຄັ້ງທີ 28, ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 18 – 21 ມິຖຸນາ ຢູ່ນະຄອນ Saint Petersburg (ລັດເຊຍ), ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ບັນດາຜູ້ແທນ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຫຼາຍເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບການຕົວຈິງໃນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດສອງຝ່າຍ.

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ນອກເວທີປາໄສ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນລົງທຶນໂດຍກົງ ລັດເຊຍ Kirill Dmitriev ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ສ້າງສັນກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາທີ່ມີລັກສະນະແທດຈິງ, ໃນນັ້ນ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການສະເໜີເຊື່ອມຕໍ່ຖ້ຽວບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ໃນການພົບປະ, 2 ຝ່າຍກໍໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາແຜນການລະອຽດຂອງວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ໃນການຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເພີ່ມທະວີການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕະຫຼາດ ລັດເຊຍ, ກໍຄືການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພັດທະນາໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Fed ຮັກ​ສາ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍໄວ​້​ຄື​ເກົ່າ, ຄາ​ດ​ຄະ​ເນ​ສາ​ມາດຫຼຸດ​ລົງ​ຕື່ມ​ອີກ 2 ເທົ່າ​ໃນ​ປີ​ນີ້

Fed ຮັກ​ສາ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍໄວ​້​ຄື​ເກົ່າ, ຄາ​ດ​ຄະ​ເນ​ສາ​ມາດຫຼຸດ​ລົງ​ຕື່ມ​ອີກ 2 ເທົ່າ​ໃນ​ປີ​ນີ້

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (Fed) ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງຄາດຄະເນວ່າ ອາດຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ 2 ເທົ່າໃນປີ 2025.
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