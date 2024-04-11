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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຈີນ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໃນວັນທີ 9 ເມສາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov (ພາບ: Reuters)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມເດີນຕາມເສັ້ນທາງໃໝ່ ຮ່ວມມືແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປອງດອງ. ຈີນ ຍາມໃດກໍຖືການພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ - ລັດເຊຍ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ກຽມພ້ອມຍູ້ແຮງການຕິດຕໍ່ພົວພັນສອງຝ່າຍກັບ ລັດເຊຍ ກໍຄື ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫຼາຍຝ່າຍໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ (BRICS) ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ້.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Lavrov ຖະແຫຼງວ່າ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະຕິບັດ “ບັນດາໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດໃໝ່” ເຊິ່ງການນຳສອງປະເທດໄດ້ວາງອອກ. ລັດຖະບານ ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ຊີກໂລກໃຕ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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