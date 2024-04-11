ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມເດີນຕາມເສັ້ນທາງໃໝ່ ຮ່ວມມືແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປອງດອງ. ຈີນ ຍາມໃດກໍຖືການພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ - ລັດເຊຍ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ກຽມພ້ອມຍູ້ແຮງການຕິດຕໍ່ພົວພັນສອງຝ່າຍກັບ ລັດເຊຍ ກໍຄື ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫຼາຍຝ່າຍໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ (BRICS) ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ້.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Lavrov ຖະແຫຼງວ່າ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະຕິບັດ “ບັນດາໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດໃໝ່” ເຊິ່ງການນຳສອງປະເທດໄດ້ວາງອອກ. ລັດຖະບານ ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ຊີກໂລກໃຕ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳກວ່າ.