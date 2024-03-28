ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ຊັ່ງຊາກໍລະນີເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Anatoly Antonov ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ສປຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງການພົບປະກ່ຽວກັບບັນຫາສອງຝ່າຍໃນອາທິດໜ້າ.
ຕາມທ່ານ Peskov ແລ້ວ, ທັດສະນະຂອງວັງ Kremlin ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພິຈາລະຈາທຸກບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ, ຫຼາຍກວ່າເລື່ອງເຈລະຈາແຕ່ລະຫົວເລື່ອງສະເພາະ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ: “ບໍ່ສາມາດຍົກອອກບາງບັນຫາໃນສະພາບການລວມຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ”.
ປັດຈຸບັນ, ອາເມລິກາ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ໄດ້ຈັດວາງຫຼາຍມາດຕະການລົງໂທດ ແນໃສ່ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂອງ ລັດເຊຍ ພາຍຫຼັງທີ່ ລັດເຊຍ ດຳເນີນບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ໃນເດືອນກຸມພາ 2022.