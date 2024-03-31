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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ​ທັບ​ທ້າງ​ກົມ​ອຸ​ບາຍ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຢູ່ Stavropol

ສຳນັກຂ່າວສານ RIA Novosti ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ບັນດາສິ້ນສ່ວນຂອງວັດຖຸລະເບີດສ້າງເອງ ແລະ ທາດເຄມີຕ່າງ ໄດ້ຄົ້ນພົບຢູ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງຂອງ 1 ໃນ 3 ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ວັນທີ 29 ມີນາ, ອົງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (FSB) ຢັ້ງຢືນໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍ 3 ຄົນ ທີ່ມາຈາກປະເທດຢູ່ອາຊີ ກາງ ພວມມີກົມອຸບາຍປະຕິບັດເຫດບຸກໂຈມຕີຢູ່ພາກໃຕ້ປະເທດລັດເຊຍ. ຕາມ FSB ແລ້ວ, ບັນດາຜູ້ສົງໄສນີ້ ພວມຂຶ້ນແຜນການປະຕິບັດການກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ ດ້ວຍວິທີການວາງລະເບີດ ສະຖານທີ່ຢູ່ເຂດສາທາລະນະ ຢູ່ເຂດ Stavropol. ໃນຂະນະນັ້ນ, ສຳນັກຂ່າວສານ RIA Novosti ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ບັນດາສິ້ນສ່ວນຂອງວັດຖຸລະເບີດສ້າງເອງ ແລະ ທາດເຄມີຕ່າງ ໄດ້ຄົ້ນພົບຢູ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງຂອງ 1 ໃນ 3 ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ເຂດ Stavropol ນອນຢູ່ພາກເໜືອ Caucasus ຂຶ້ນກັບທາງທິດໃຕ້ຂອງປະເທດລັດເຊຍ, ຕິດພັນກັບເຂດ Dagestan ແລະ Chechnya ພ້ອມກັບເຂດອື່ນໆ. ແຈ້ງການຂອງ FSBໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງ 1 ອາທິດເກີດເຫດ ກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູໃນວັນທີ 22 ມີນາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 144 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງສະ​ຖິ​ຕິ​ ໃນ​ປີ​ການ​ເງິນ 2024

ຍີ່​ປຸ່ນ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງສະ​ຖິ​ຕິ​ ໃນ​ປີ​ການ​ເງິນ 2024

ງົບປະມານປ້ອງກັນຊາດປີ 2024 ສຸມໃສ່ ການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຕ່າວໂຈມຕີ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ.
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