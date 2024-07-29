ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ມາໄວ້ອາໄລ ແລະ ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈກັບຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາການນຳ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ກໍຄືທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຍາມໃດກໍຖືທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນເພື່ອນ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ. ດ້ວຍວິໄສທັດ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ນັ້ນ, ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ, ບັນລຸລະດັບສູງສຸດ ນັ້ນແມ່ນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຄືໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ ຍາມໃດກໍຈົດຈຳ ແລະ ເຊີດຊູມໍລະດົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ດ້ວຍນ້ຳໃຈ ແລະ ອະນຸສອນອັນດີງາມກ່ຽວກັບການນຳຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ໂດຍຕາງໜ້າຄອບຄົວ, ພັນລະຍາຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່, ທ່ານນາງ ໂງທິເມີ້ນ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ລົງເດືອນກັນຍາ 2023 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາດີງາມກວ່າ, ແທດຈິງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ. ທ່ານນາງ ໂງທິເມີ້ນ ກໍຝາກຄຳຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຄຳອວຍພອນສຸຂະພາບມາຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄອບຄົວ.