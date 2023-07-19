ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ສິງກະໂປ Vivian Balakrishnan. ຢູ່ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສິງກະໂປ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສິງກະໂປ ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ. ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານເຫັນດີສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເມື່ອເດືອນ ກຸມພາ 2023 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ສຸມໃສ່ກະກຽມໃຫ້ການຢ້ຽມຢາມຂອງບັນດາການນຳຂັ້ນສູງໃນເວລາຈະມາເຖິງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ພິເສດແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ; ປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານຍັງເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດຄື ສັນຕິພທບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກພື້ນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Teo Chee Han; ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຖະຫວາຍດອກໄມ້ທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານ ປະທານໂຮ່ຈີມິນຢູ່ ຫໍພິພິທະພັນອະລິຍາທຳ ອາຊີ.