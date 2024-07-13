ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ G7 ກ່າວປະນາມ ອິດສະຣາແອັນ ເປີດກວ້າງບັນດາເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7, ລວມມີ: ອັງກິດ, ອາເມລິກາ, ເຢຍລະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຝລັ່ງ, ການາດາ ແລະ ອີຕາລີ) ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວເປີດກວ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ, ລວມມີເລື່ອງປະກອບເອກະສານຫັນ 5 ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ອະນຸມັດຜ່ານແຜນການກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ເກືອບ 5.300 ຫຼັງ ແລະ ຢຶດເນື້ອທີ່ດິນ 1.270 ເຮັກຕາ ຢູ່ຮ່ອມພູ ຈໍແດນ, ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ໄປຝືນກັບຄຸນປະໂຫຍດສຳລັບພາລະກິດສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ພາກພື້ນ. ພ້ອມກັບເລື່ອງກະຕຸກຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ ອິດສະຣາແອັນ ຖອນຄືນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປີດກວ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ຖະແຫຼງການນັ້ນ ແມ່ນຢັ້ງຢືນຄືນການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາປະເທດ G7 ກ່ຽວກັບການສ້າງພື້ນຖານສັນຕິພາບຍາວນານ ແລະ ຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດມາດຕະການສອງລັດ.