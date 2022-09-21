Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ກິມ​ເຊີນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວິທີການ, ເນື້ອໃນການສິດສອນ ອາດຈະປ່ຽນແປງ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນກຳນົດທິດຕົນເອງ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນດ້ວຍຄຸນຄ່າພື້ນຖານໃນຕະຫຼອດຊີວິດ.

ວິທີການ, ເນື້ອໃນການສິດສອນ ອາດຈະປ່ຽນແປງ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນກຳນົດທິດຕົນເອງ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນດ້ວຍຄຸນຄ່າພື້ນຖານໃນຕະຫຼອດຊີວິດ.

    

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນກິມເຊີນ

ວັນທີ 19 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຫັນປ່ຽນການສຶກສາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫງວຽນກິມເຊີນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກ່າວຄຳຫັນທີ່ກອງປະຊຸມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫັນເປັນການສຶກສາ ເພື່ອຫັນປ່ຽນໂລກ: ຮ່ຳຮຽນເພື່ອຮ່ວມດຳລົງຊີວິດຢ່າງໝັ້ນຄົງ”, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນກິມເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຟື້ນຟູພາຍຫຼັງ 2 ປີເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19, ການສຶກສາຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍພາລະກຳຂອງຕົນ ເພື່ອປະກອບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງໂລກ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດສຳເລັດທຸກເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ໂດຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການຫັນປ່ຽນການສຶກສາແບບຍືນຍົງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບໃນການສຳຜັດກັບການສຶກສາ ແລະ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ການເຊື່ອມຕົວ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳຢູ່ທຸກຊັ້ນຮຽນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ວິທີການ, ເນື້ອໃນການສິດສອນ ອາດຈະປ່ຽນແປງ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນກຳນົດທິດຕົນເອງ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນດ້ວຍຄຸນຄ່າພື້ນຖານໃນຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນກິມເຊີນ ໄດ້ມີການພົບປະເຮັດວຽກກັບທ່ານ Miguel Cardona, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການສຶກສາ ອາເມລິກາ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານໂລກ (WB) ເພື່ອແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນ 210 ຕື້ USD/ປີ ໃສ່ຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນ 210 ຕື້ USD/ປີ ໃສ່ຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່

ໃນໄລຍະຍາວ ບັນດາປະເທດຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນສະເລ່ຍ 210 ຕື້ USD/ປີ ເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ສະມັດຕະພາບພະລັງງານ ແລະ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍເຕັກໂນໂລຊີ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top