Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ໃນຂອບເຂດງານພົບປະມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ແຂວງ ກອນຕຸມ, ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສາມປະເທດ ແລະ ພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ.
ການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສາມປະເທດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນ 3 ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ, ໂດຍໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜ່ານໄລຍະແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດ. ການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສາມປະເທດ.

ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຄື: ປັບປຸງພື້ນຖານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ, ສຶກສາໃຫ້ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງນໍ້າໃຈສາມັກຄີສາມປະເທດ, ສາມກອງທັບ; ຫັນບັນດາກິດຈະກຳຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກອງທັບ 3 ປະເທດ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທີ່ການພົບປະ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກອງທັບສາມປະເທດ ຍາມໃດກໍສາມັກຄີ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຂຽນ ກໍຄືຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ.

ສິ້ນສຸດການພົບປະ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ໄດ້ລົງນາມໃນແຜນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປີ 2024; ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບກົມໃຫຍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ; ລົງນາມໃນສັນຍາແມ່ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນລະຫວ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ຟ​ຼິ​ກາ​ໃຕ້ Paul Mashatile

ທ່ານນາງ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ຟ​ຼິ​ກາ​ໃຕ້ Paul Mashatile

ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາບຟຼິກກາໃຕ້ ປາດຖະໜາກຢາກໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ກັບ ອາຊຽນ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາບຟຼິກາໃຕ້ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພັນ ພາສີເຂດພາກໃຕ້ ອາບຟຼິກກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top