ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຢັ້ງຢືນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດແຫ່ງຄວາມສະມັກຄີ ແລະ ສະໜິດຕິດພັນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນ 3 ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ, ໂດຍໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜ່ານໄລຍະແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດ. ການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສາມປະເທດ.
ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຄື: ປັບປຸງພື້ນຖານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ, ສຶກສາໃຫ້ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງນໍ້າໃຈສາມັກຄີສາມປະເທດ, ສາມກອງທັບ; ຫັນບັນດາກິດຈະກຳຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກອງທັບ 3 ປະເທດ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ທີ່ການພົບປະ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກອງທັບສາມປະເທດ ຍາມໃດກໍສາມັກຄີ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຂຽນ ກໍຄືຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ.
ສິ້ນສຸດການພົບປະ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ໄດ້ລົງນາມໃນແຜນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປີ 2024; ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບກົມໃຫຍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ; ລົງນາມໃນສັນຍາແມ່ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນລະຫວ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ.