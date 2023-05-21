ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ - ອາເມລິກາ ຂຶ້ນແຜນການເຈລະຈາໃນເດືອນມິຖຸນາຈະມາເຖິງ
ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ສຳນັກຂ່າວສານ Kyodo ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມຂຶ້ນແຜນການດຳເນີນການເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາຈະມາເຖິງ, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືໜ້າທີ່ຂອງສຳພັນທະມິດສອງຝ່າຍໃນສະພາບການໃໝ່. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Yasukazu Hamada ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງອາເມລິກາ Lloyd Austin ຄາດວ່າຈະປຶກສາຫາລືເຮັດແຈ້ງກຽວກັບກັບບົດບາດໃນສຳພັນທະມິດການທະຫານສອງຝ່າຍ ພາຍຫຼັງ ຍີ່ປຸ່ນຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Lloyd Austin ຄາດວ່າຈະໄປຍັງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ອນທີ່ຈະໄປຍັງສິງກະໂປເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກາງສົນທະນາ Shangri-La ທີ່ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາເມລິກາ ລ້ວນແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.