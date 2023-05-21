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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ - ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Yasukazu Hamada ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງອາເມລິກາ Lloyd Austin ຄາດວ່າຈະປຶກສາຫາລືເຮັດແຈ້ງກຽວກັບກັບບົດບາດໃນສຳພັນທະມິດການທະຫານສອງຝ່າຍ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Yasukazu Hamada ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງອາເມລິກາ Lloyd Austin (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ສຳນັກຂ່າວສານ Kyodo ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມຂຶ້ນແຜນການດຳເນີນການເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາຈະມາເຖິງ, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືໜ້າທີ່ຂອງສຳພັນທະມິດສອງຝ່າຍໃນສະພາບການໃໝ່. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Yasukazu Hamada ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງອາເມລິກາ Lloyd Austin ຄາດວ່າຈະປຶກສາຫາລືເຮັດແຈ້ງກຽວກັບກັບບົດບາດໃນສຳພັນທະມິດການທະຫານສອງຝ່າຍ ພາຍຫຼັງ ຍີ່ປຸ່ນຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Lloyd Austin ຄາດວ່າຈະໄປຍັງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ອນທີ່ຈະໄປຍັງສິງກະໂປເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກາງສົນທະນາ Shangri-La ທີ່ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາເມລິກາ ລ້ວນແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G7: ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດເວ​ລາ​​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ ທະ​ເລ​ດຳ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G7: ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດເວ​ລາ​​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ ທະ​ເລ​ດຳ

ຖະແຫຼງການໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ G7 ສະໜັບສະໜູນການເປີດກວ້າງ ແລະ ຕໍ່ ກຳນົດເວລາຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານທະເລດຳ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງ ຢູແກຼນ.
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