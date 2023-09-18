ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ແລະ ສປປ ເກົາຫລີ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ
ຕາມ KCNA ແລ້ວ, ການພົບປະແມ່ນດຳເນີນໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ ຢູ່ Vladivostok ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຂອງການນຳ Kim Jong Un ໄປຍັງ ລັດເຊຍ ພາຍຫລັງການເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ ຜ່ານມາ. KCNA ຊີ້ແຈງວ່າ: ສອງຝ່າຍ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນມີລັກສະນະສ້າງສັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການສົມທົບຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດໂທບາຍກວ່າອີກ, ການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ລະຫວ່າງກຳລັງປະກອບອາວຸດສອງປະເທດກໍ່ຄືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.