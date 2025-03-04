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ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ຍົກອອກທັດສະນະກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຫັນການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ອາເມລິກາ ເປັນປົກກະຕິ

ອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ພວມປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຫຼາຍຈຸດໃນການກຳນົດທິດນີ້ແມ່ນຄືກັນກັບທັດສະນະຂອງ ມົດສະກູ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບປະກອບ: AA/TTXVN)

ທີ່ການຕອບສຳພາດໃນລາຍການ “Moscow.Kremlin. Putin” ໃນວັນທີ 02 ມີນາ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຖິງວ່າການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ລັດເຊຍ - ອາເມລິກາ ຖືກເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວິວັດການຟື້ນຟູອາດຈະເດີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຮັກສາເຈດຈຳນົງດ້ານການເມືອງຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

        ຕາມທ່ານ Dmitry Peskov ແລ້ວ, ອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ພວມປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຫຼາຍຈຸດໃນການກຳນົດທິດນີ້ແມ່ນຄືກັນກັບທັດສະນະຂອງ ມົດສະກູ. ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເລື່ອງຟື້ນຟູການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດແມ່ນຍັງຢູ່ໃນອະນາຄົດຍາວນານ. ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຖືວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາ ຢູແກຼນ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄິດໄລ່ເຖິງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ APEC 2027 ຢູ່​ຝຸກວັກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ APEC 2027 ຢູ່​ຝຸກວັກ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງແຂວງກຽນຢາງ ຕ້ອງສັບຊ້ອນເວລາ, ວຽກງານ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຂອບຂະໜາດ, ເປົ້າໝາຍຂອງບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ APEC, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບການວາງແຜນຜັງລວມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
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