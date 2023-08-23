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ຂ່າວສານ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກັບ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 21 ສິງຫາ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ທ່ານ ນາງ Penny Wong ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງຈະແກ່ຍາວເຖິງວັນທີ 24 ສິງຫາ. ນີ້ແມ່ນການມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທີສອງຂອງ ທ່ານນາງ Penny Wong ໃນຖານະຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ.
ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Penny Wong ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ນາງ Penny Wong ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົດສະຕາລີ ກຳລັງຍູ້ແຮງສາຍພົວພັນກັບບັນດາປະເທດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜື່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ນາງ Penny Wong ເນັ້ນໜັກ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ “ມີການແບ່ງປັນຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າດ້ວຍ ພາກພື້ນທີ່ເປີດເຜີຍ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ເປັນພາກພື້ນໜື່ງຊື່ງອະທິປະໄຕໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ, ເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດປົກປ້ອງບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ບັນດາປະເທດໄດ້ເປັນເອກະສັນ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນໃນຫຼາຍສິບປີທີ່ຜ່ານມາ. 

ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງຂອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ນາງ Penny Wong ຢືນຢັນ “ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະມີການພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂື້ນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ການທີ່ສອງປະເທດປະກາດ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຍົກລະດັບສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໄດ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາລວມຂອງສອງຝ່າຍໃນການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ຍຸດທະສາດມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂື້ນ, ໃນນັ້ນລວມທັງສິ່ງທ້າທາຍລວມ ນັ້ນຄືການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລຳຄ້າລວມ ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດສືບຕໍ່ຕ້ອງຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ.
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