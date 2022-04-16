ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານເຫັນດີເລື່ອງຮັບວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ເດັກໃນເກນອາຍຸແຕ່ 5 ຫາ ຕ່ຳກວ່າ 12 ປີ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ ຫາກໍ່ເຊັນປະກາດໃຊ້ດຳລັດຂອງລັດຖະບານສະບັບອອກວັນທີ 14 ເມສາ 2022 ກ່ຽວກັບວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸແຕ່ 5 ຫາ ຕ່ຳກວ່າ 12 ປີ.
ລັດຖະບານ ຕົກລົງ, ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຮັບເອົາວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ເດັກໃນເກນອາຍຸແຕ່ 5 ຫາ ຕ່ຳກວ່າ 12 ປີຈາກແຫຼ່ງອຸປະຖຳຂອງລັດຖະບານບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນມອບໃຫ້ ຫວຽດນາມ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອີງໃສ່ສະພາບໂລກລະບາດ, ລະດັບການສັກວັກຊິນ, ແຫຼ່ງອຸປະຖຳ, ແຫຼ່ງວັກຊິນສາມາດຊື້ໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນຢ່າງທັນການ, ຖືກຕາມການກຳນົດເວລາ, ປອດໄພ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ໃນກໍລະນີຕ້ອງການຊື້ວັກຊິນເພື່ອສັກໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ເປັນເຈົ້າການກຳນົດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດ້ານປະລິມານ, ເວລາ ແລະ ຊະນິດທີ່ຕ້ອງການຊື້ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄືບໜ້າ, ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ມະຕິມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 14 ເມສາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.