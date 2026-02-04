Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂັວນ ແລະ ອວຍ​ພອນ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ທະ​ເລ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 – 2 ກຸມພາ, ພົນຈັດຕະວາ ໂດະວັນອຽນ, ຮອງຫົວໜ້າການເມືອງກອງທັບເຮືອ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານຂອງເຫຼົ່າທັບເຮືອໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບກອງທັບເຮືອ ເຂດ 2 .
ພົນຈັດຕະວາ ໂດະວັນອຽນ ລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ທະເລ, ເຮືອນຮ້ານ DK 1 ໃນໂອກາດບຸນເຕັດເປັນປະຈຳ (ພາບ: baohaiquan.vietnam.vn)

ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ຄະນະມາຢ້ຽມຢາມນ, ພົນຈັດຕະວາ ໂດະວັນອຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການທຸກຂັ້ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູລາ, ລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ທະເລ, ເຮືອນຮ້ານ DK 1 ໃນໂອກາດບຸນເຕັດເປັນປະຈຳ. ບັນດາກົມກອງເປັນເຈົ້າການກະກຽມທຸກດ້ານໃຫ້ພິທີຝຶກແອບທະຫານປີ 2026 ແລະ ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງ, ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນສະໄໝ 2026 – 2031 ກ່ອນກຳນົດເວລາ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານພົນຕີ ບຸ່ຍກວັກອວຍ, ຫົວໜ້າການເມືອງຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ເຂດພິເສດ ກົນດາວ. ຄະນະໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ສຸສານ ຮ່າງເຢືອງ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຢູ່ ກອງຕຳຫຼວດທະເລ 33 (ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ເຂດ 3).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 96 ປີ

ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 96 ປີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 02 – 03 ກຸມພາ, ມີຫຼາຍຄະນະພັກ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສຳນັກງານອົງການຂອງລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປຍັງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (03/02/1930 – 03/02/2026) ແລະ ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top