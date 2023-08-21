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ຂ່າວສານ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yerlan Baizhanov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym - Jomart Tokayev ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານ Kassym-Jomart Tokayev (ພາບ: Reuters)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານ Kassym-Jomart Tokayev ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ສິງຫາ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ Kassym-Jomart Tokayevໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ, ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານໃນໄລຍະ 12 ປີຜ່ານມາ.

ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yerlan Baizhanov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym - Jomart Tokayev ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Yerlan Baizhanov ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົບປະປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາຈຸດສຸມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຢ່າງສູງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ.

ຕາມທ່ານ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Yerlan Baizhanov ແລ້ວ, ຄາດວ່າໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສອງຝ່າຍຈະເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງກ່ວາ 10 ສະບັບ. ໃນຈຳນວນນັ້ນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ແຜນການສົມທົບກັນກະທຳເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ການຄ້າ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈພື້ນຖານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

50 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກາ​ນາ​ດາ: ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

50 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກາ​ນາ​ດາ: ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ເມື່ອຕີລາຄາເກດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມວິງກວາງ ຖືວ່າ: ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍຍັງຫຼາຍຢູ່.
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