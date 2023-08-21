ຂ່າວສານ
ຢັ້ງຢືນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຊັກສະຖານ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານ Kassym-Jomart Tokayev ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ສິງຫາ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ Kassym-Jomart Tokayevໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ, ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານໃນໄລຍະ 12 ປີຜ່ານມາ.
ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yerlan Baizhanov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym - Jomart Tokayev ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Yerlan Baizhanov ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົບປະປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາຈຸດສຸມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຢ່າງສູງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ.
ຕາມທ່ານ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Yerlan Baizhanov ແລ້ວ, ຄາດວ່າໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສອງຝ່າຍຈະເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງກ່ວາ 10 ສະບັບ. ໃນຈຳນວນນັ້ນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ແຜນການສົມທົບກັນກະທຳເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ການຄ້າ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈພື້ນຖານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ.