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ຂ່າວສານ

ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ: ບັນ​ດາ​ຄູ່​ນ​ຄ່​າ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ​ຄົງ​ຕົງ ເຍື່ອງ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖາບັນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາການນຳຂອງພັກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວິທະຍາສາດ “ມໍລະດົກໂຮ່ຈີມິນ: ບັນດາຄູ່ນຄ່າທີ່ຍືນຍົງຄົງຕົງ ເຍື່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ”
  ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວິທະຍາສາດ “ມໍລະດົກໂຮ່ຈີມິນ: ບັນດາຄູ່ນຄ່າທີ່ຍືນຍົງຄົງຕົງ ເຍື່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ” (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປຊ (UNESCO) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ (1987 - 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖາບັນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາການນຳຂອງພັກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວິທະຍາສາດ “ມໍລະດົກໂຮ່ຈີມິນ: ບັນດາຄູ່ນຄ່າທີ່ຍືນຍົງຄົງຕົງ ເຍື່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ”.  ປ.ອ ເລຈິງກຽນ, ສະຖາບັນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາການນຳຂອງພັກຢັ້ງຢືນວ່າ:

ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ມີການປະກອບສ່ວນໃຫ້ທັງມວນມະນຸດ. ເລື່ອງ UNESCO ມອບນາມມະຍົດໃຫ້ແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງມະນຸດມີການພັດທະນາຢ່າງສົມບູນຮອບດ້ານ. ການພັດທະນາບໍ່ຈຳແຍກຜິວສີ, ຊົນເຜົ່າ, ຊາດໃຫຍ່, ຊາດນ້ອຍ, ເຊື້ອຊາດຜິວພັນໃດກໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ໃນປະຊາຄົມດຽວກັນ ຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງ, ເພື່ອພື້ນຖານສັນຕິພາບ, ເພື່ອຊີວິດທີ່ອິ່ນໜຳສຳລານ ມີຄວາມຜາສຸກຂອງ ໝົດທຸກຄົນຄືໃນຖະແຫຼງການເອກະລາດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກ່າວໃນປີ 1945 ນັ້ນແມ່ນເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ຄວາມຜາສຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານລຳທີ 25 ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູແກຼນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດເຊຍ

ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານລຳທີ 25 ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູແກຼນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດເຊຍ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີທັນຍາຫານຂອງ ຢູແກຼນ ຈຳນວນ 600.000 ໂຕນໄດ້ສົ່ງອອກ ຜ່ານ “ແລວປອດໄພ” ເຊິ່ງ ມົດສະກູ ແລະ ກີແອັບ ເຫັນດີຢູ່ ອິດສະຕານບູນ (ຕວກກີ) ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ.
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