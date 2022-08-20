ຂ່າວສານ
ມໍລະດົກໂຮ່ຈີມິນ: ບັນດາຄູ່ນຄ່າທີ່ຍືນຍົງຄົງຕົງ ເຍື່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປຊ (UNESCO) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ (1987 - 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖາບັນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາການນຳຂອງພັກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວິທະຍາສາດ “ມໍລະດົກໂຮ່ຈີມິນ: ບັນດາຄູ່ນຄ່າທີ່ຍືນຍົງຄົງຕົງ ເຍື່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ”. ປ.ອ ເລຈິງກຽນ, ສະຖາບັນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາການນຳຂອງພັກຢັ້ງຢືນວ່າ:
ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ມີການປະກອບສ່ວນໃຫ້ທັງມວນມະນຸດ. ເລື່ອງ UNESCO ມອບນາມມະຍົດໃຫ້ແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງມະນຸດມີການພັດທະນາຢ່າງສົມບູນຮອບດ້ານ. ການພັດທະນາບໍ່ຈຳແຍກຜິວສີ, ຊົນເຜົ່າ, ຊາດໃຫຍ່, ຊາດນ້ອຍ, ເຊື້ອຊາດຜິວພັນໃດກໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ໃນປະຊາຄົມດຽວກັນ ຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງ, ເພື່ອພື້ນຖານສັນຕິພາບ, ເພື່ອຊີວິດທີ່ອິ່ນໜຳສຳລານ ມີຄວາມຜາສຸກຂອງ ໝົດທຸກຄົນຄືໃນຖະແຫຼງການເອກະລາດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກ່າວໃນປີ 1945 ນັ້ນແມ່ນເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ຄວາມຜາສຸກ.