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ຂ່າວສານ

ມໍ​ລະ​ດົກ​ເຊິ່ງ ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ປະ​ໄວ້​ໃຫ້​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ ກວມ​ລວມ, ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ ແລະ ຮັກ​ສາ​ໄດ້​ລັກ​ສະ​ນະ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​

ທ່ານຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ຮ່າກິມງອກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ ຫວຽດນາມ ພວມຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ນັ້ນແມ່ນ “ນຳເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ຊາດ”, “ນຳເອົາຊີວິດທີ່ມີຄວາມເສລີພາບ, ຄວາມອີມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູມສຸກຢ່າງແທ້ຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ”.
  ປະທານໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫລອງ 35 ປີ (1987 - 2022) ແຫ່ງວັນສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການຈັດຕັ້ງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ອອກມະຕິເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນ “ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ນັກວັດທະນະທຳທີດີເລີດຂອງ ຫວຽດນາມ”. ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອກ ແລ້ວ, ມະຕິດັ່ງກ່າວແມ່ນພະຍາກຫຼັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເປັນທຳຂອງພາລະກິດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ຕໍ່ການປະກອບສ່ວນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຂອງມວນມະນຸດ.

ທ່ານຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ຮ່າກິມງອກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ  ຫວຽດນາມ ພວມຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ນັ້ນແມ່ນ “ນຳເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ຊາດ”, “ນຳເອົາຊີວິດທີ່ມີຄວາມເສລີພາບ, ຄວາມອີມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູມສຸກຢ່າງແທ້ຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ການແຂ່ງຂັນມີເຮືອຊ່ວງ 9 ລຳເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍສີພາຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 300 ຄົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
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