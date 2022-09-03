ຂ່າວສານ
ມໍລະດົກເຊິ່ງ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ປະໄວ້ໃຫ້ມີລັກສະນະ ກວມລວມ, ມີຄຸນຄ່າຍຸກສະໄໝ ແລະ ຮັກສາໄດ້ລັກສະນະສະຖານະການ
ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫລອງ 35 ປີ (1987 - 2022) ແຫ່ງວັນສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການຈັດຕັ້ງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ອອກມະຕິເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນ “ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ນັກວັດທະນະທຳທີດີເລີດຂອງ ຫວຽດນາມ”. ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອກ ແລ້ວ, ມະຕິດັ່ງກ່າວແມ່ນພະຍາກຫຼັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເປັນທຳຂອງພາລະກິດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ຕໍ່ການປະກອບສ່ວນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຂອງມວນມະນຸດ.
ທ່ານຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ຮ່າກິມງອກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ ຫວຽດນາມ ພວມຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ນັ້ນແມ່ນ “ນຳເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ຊາດ”, “ນຳເອົາຊີວິດທີ່ມີຄວາມເສລີພາບ, ຄວາມອີມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູມສຸກຢ່າງແທ້ຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ”.