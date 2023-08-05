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ຂ່າວສານ

ມີ​ຮ້ານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ 300 ຮ້​ານ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສາ​ກົນ​ການ​ຄ້າ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນ​ແລວ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ດ່າ​ນັ້ງ 2023

ງານຕະຫຼາດນັດມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮ້ານວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າ 300 ຮ້ານ ຂອງ 150 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກບັນາດແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ
ປະຊາຊົນມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຊື້ສິນຄ້າຢູ່ ງານວາງສະແດງ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນ ຕະຫຼາດນັດ ການວາງສະແດງ ດ່ານັ້ງ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ການຄ້ານະຄອນດ່ານັ້ງ ໄຂງານຕະຫຼາດນັດສາກົນການຄ້າ - ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກ ດ່ານັ້ງ 2023.

ງານຕະຫຼາດນັດມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮ້ານວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າ 300 ຮ້ານ ຂອງ 150 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກບັນາດແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບາງປະເທດໃນແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກຄື: ລາວ, ໄທ. ງານຕະຫຼາດນັດຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ, ແນະນຳຜະລິດຕະພັນຂອງບັນດາອົງການຕາງໜ້າທາງການທູດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ດ່ານັ້ງ ລວມມີສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ຄື: ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ການາດາ, ຮຸງກາຣີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຈີນ ປະຈຳ ດ່ານັ້ງ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສ.ເກົາຫຼີປະຈຳ ດ່ານັ້ງ, ນະຄອນ Uiwang ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ວິສາຫະກິດ 10 ແຫ່ງມາຈາກໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕວກກີ ຖອນຕົວອອກຈາກບົດບາດເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ COP16 ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ

ຕວກກີ ຖອນຕົວອອກຈາກບົດບາດເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ COP16 ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ

CBD ກໍ່ພວມຕິດຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດອື່ນເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວແທນ ຕວກກີ.
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