ຂ່າວສານ
ມີຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ 300 ຮ້ານຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດສາກົນການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນແລວ ເສດຖະກິດຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກ ດ່ານັ້ງ 2023
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນ ຕະຫຼາດນັດ ການວາງສະແດງ ດ່ານັ້ງ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ການຄ້ານະຄອນດ່ານັ້ງ ໄຂງານຕະຫຼາດນັດສາກົນການຄ້າ - ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກ ດ່ານັ້ງ 2023.
ງານຕະຫຼາດນັດມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮ້ານວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າ 300 ຮ້ານ ຂອງ 150 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກບັນາດແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບາງປະເທດໃນແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກຄື: ລາວ, ໄທ. ງານຕະຫຼາດນັດຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ, ແນະນຳຜະລິດຕະພັນຂອງບັນດາອົງການຕາງໜ້າທາງການທູດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ດ່ານັ້ງ ລວມມີສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ຄື: ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ການາດາ, ຮຸງກາຣີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຈີນ ປະຈຳ ດ່ານັ້ງ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສ.ເກົາຫຼີປະຈຳ ດ່ານັ້ງ, ນະຄອນ Uiwang ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ວິສາຫະກິດ 10 ແຫ່ງມາຈາກໄທ.