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ຂ່າວສານ

ມີ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ກ່​ວາ 300 ຄົນ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຊິບ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ ແລະ ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ຮາກຖານບຳລຸງສ້າງ, ນັກວິທະຍາສາດ, ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການ, ໜ້າທີ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນຫັນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ເຄິ່ງຊັກນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດກ່ຽວກັບເອເລັກໂຕນິກ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄັ້ງທີ XXVII (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 14/12, ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດກ່ຽວກັບເອເລັກໂຕນິກ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄັ້ງທີ XXVII (REV-ECIT 2024) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການມີຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຊິບເຄິ່ງຊັກນຳ ແລະ ປັນຍາປະດິດ” ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກວິທະຍາສາດເກືອບ 300 ຄົນທີ່ມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດໃນທົ່ວໂລກກ່ວາ 60 ແຫ່ງ.

ໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ຮາກຖານບຳລຸງສ້າງ, ນັກວິທະຍາສາດ, ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນການ, ໜ້າທີ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນຫັນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ເຄິ່ງຊັກນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຢູ່ວາລາປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອຊອກຫາວິທີການດີທີ່ສຸດ, ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກ, ລັດເພື່ອພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະຕິບັດສຳເລັດຍຸດທະສາດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນະ​ຄອນ ​ເກິ່ນ​ເທີ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນະ​ຄອນ ​ເກິ່ນ​ເທີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະພາບການເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອ...
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