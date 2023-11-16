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ຂ່າວສານ

ມີ​ການຮ່ວມ​ສຳ​ພັນຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ການ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນທັດສະນະພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນ “ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ” ດ້ວຍລະບອບລະບຽບການໂປ່ໃສ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ລຸລ່ວງ, ການຄຸ້ມຄອງແບບອັດສະລິຍະ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ “ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ”. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບທາງໄກ ລະຫວ່າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ສຳນັກງານລັດຖະບານ ກັບ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຄັ້ງທີ 2 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2023.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນທັດສະນະພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນ “ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ” ດ້ວຍລະບອບລະບຽບການໂປ່ໃສ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ລຸລ່ວງ, ການຄຸ້ມຄອງແບບອັດສະລິຍະ. ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຕາມທິດທັນສະໄໝ ດ້ວຍການກຳນົດທີ່ຕັ້ງເຄື່ອງໝາຍການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ: “ຫວຽດນາມ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ, ເປັນມິດ, ດຶງດູດໃຈ, ມີມະນຸດສະທຳ, ຮັກແພງແຂກຄົນ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ”, “ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງອົບອຸ່ນ, ພໍໃຈເຈົ້າພາບ”, ສ້າງລະບົບມູນຄ່າການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ນຳມາໃຫ້, ຈາກນັ້ນ ບັນດາເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. ຕ້ອງພັດທະນາລະບົບນິເວດການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຮອບດ້ານ, ໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ ແຕ່ມີລັກສະນະປະສິດທິຜົນສູງ. ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກພິເສດ ຫວຽດນາມ ອີງຕາມແຫຼ່ງກຳລັງມະນຸດ, ແຫຼ່ງກຳລັງທຳມະຊາດ, ມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດວັດທະນະທຳຂອງ ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມບັນດາການນຳເສດຖະກິດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 - 17 ພະຈິກຢູ່ San Francisco (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ ພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດຈີນສີຈິ້ນຜິງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນ, ອາດຈະຊ່ວຍສອງປະເທດມະຫາອຳນາດຮັກສາການພົວພັນເປັນປົກກະຕິພາຍຫຼັງປະສົບກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດທີ່ແກ້ງແຍ້ງກັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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