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ຂ່າວສານ

ມີຜູ້ແທນເກືອບ 1.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ໃນມື້ເຮັດວຽກທຳອິດນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຮ່າງບົດລາຍງານປະເມີນຜົນຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະມາຄົມຊາວ ກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ VII, ຮັບຟັງການລາຍງານຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການປັບປຸງ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ທັນວາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຜູ້ແທນ 995 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028 ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ເຮັດວຽກທຳອິດ.

ໃນມື້ເຮັດວຽກທຳອິດນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຮ່າງບົດລາຍງານປະເມີນຜົນຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະມາຄົມຊາວ ກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ VII, ຮັບຟັງການລາຍງານຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າງກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ສະບັບປັບປຸງ; ຮັບຟັງການປະກາດຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງບັນດາສູນປຶກສາຫາລື ແລະ ແນະນຳການປຶກສາຫາລື.  

ກ່ອນທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ເຮັດວຽກທຳອິດ, ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ; ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນ, ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ອະນຸສາວາລີ ບັກເຊີນ, ບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ບັນດາຜູ້ແທນຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ຄະນະພັກກອງທທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ, ທົ່ວກອງທັບ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ດ້ວຍໝາກຜົນສູງກ່ວາປີ 2022 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫຼາຍໜ້າທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ.
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