ຂ່າວສານ
ມານະພະຍາຍາມນຳລູກເຮືອ ໃນກຳປັ່ນຖືກບຸກໂຈມຕີ ຢູ່ທະເລແດງກັບເມືອປະເທດໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້
ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ໃນກຳປັ່ນ True Confidence ທີ່ຖືກກຳລັງ Houthi ຢູ່ ເຢແມນ ບຸກໂຈມຕີຢູ່ທະເລແດງໃນວັນທີ 6 ມີນາ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ມີນາ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອຢິບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດລະບຽບການທີ່ຈຳເປັນໂດຍໄວ ແລະ ນຳກຸ່ມລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ ພວມອາໄສຢູ່ Djibouti ກັບເມືອ ປະເທດ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອຢິບ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE) ພວມຮີບດ່ວນປະຕິບັດສຳເລັດຂັ້ນຕອນອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ໃຫ້ແກ່ລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ 3 ຄົນ. ບັນດາລູກເຮືອນີ້ ຖືກເສຍເອກະສານສ່ວນຕົວ, ໃນນັ້ນມີ ໜັງສືຜ່ານແດນ, ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີ. ຄາດວ່າ ວັນທີ 13 ມີນາຈະມາເຖິງ, ບັນດາລູກເຮືອ ອາດຈະໄດ້ຮັບໜັງສືຜ່ານແດນໃໝ່ໂດຍອົງການຕາງໜ້າການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE ສະໜອງ.