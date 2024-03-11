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ຂ່າວສານ

ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາ​ມ​ນຳ​ລູກ​ເຮືອ ໃນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຖືກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ຢູ່​ທະ​ເລ​ແດງ​ກັບ​ເມືອ​ປະ​ເທດ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ໄດ້

ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອຢິບ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE) ພວມຮີບດ່ວນປະຕິບັດສຳເລັດຂັ້ນຕອນອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ໃຫ້ແກ່ລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ 3 ຄົນ.
ລູກເຮືອຊາວຫວຽດນາມ 3 ຄົນ ມີສຸຂະພາບທີ່ເປັນປົກກະຕິ (ພາບ: VOV)

ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ ໃນກຳປັ່ນ True Confidence ທີ່ຖືກກຳລັງ Houthi ຢູ່ ເຢແມນ ບຸກໂຈມຕີຢູ່ທະເລແດງໃນວັນທີ 6 ມີນາ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ມີນາ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອຢິບ  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດລະບຽບການທີ່ຈຳເປັນໂດຍໄວ ແລະ ນຳກຸ່ມລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ ພວມອາໄສຢູ່ Djibouti ກັບເມືອ ປະເທດ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອຢິບ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE) ພວມຮີບດ່ວນປະຕິບັດສຳເລັດຂັ້ນຕອນອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ໃຫ້ແກ່ລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ 3 ຄົນ. ບັນດາລູກເຮືອນີ້ ຖືກເສຍເອກະສານສ່ວນຕົວ, ໃນນັ້ນມີ ໜັງສືຜ່ານແດນ, ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີ. ຄາດວ່າ ວັນທີ 13 ມີນາຈະມາເຖິງ, ບັນດາລູກເຮືອ ອາດຈະໄດ້ຮັບໜັງສືຜ່ານແດນໃໝ່ໂດຍອົງການຕາງໜ້າການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE ສະໜອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມນິວຊີແລນ, ສອງຝ່າຍອອກຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມນິວຊີແລນ, ສອງຝ່າຍອອກຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ

ໃນຖະແຫຼງຂ່າວ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເລິກເຊິ່ງ, ໜັກແໜ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນິວຊີແລນ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ວຍການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຢ່າງແຮງ ແລະ ການຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດ ການເມືອງ - ການທູດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ແຮງງານ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
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