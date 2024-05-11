ຂ່າວສານ
ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດໃຫ້ດີກວ່າອີກ
ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຢັ້ງຢືນບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ ໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເນັ້ນໜັກຄຳໝັ້ນສັນຍາ ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດໃຫ້ດີກ່ວາອີກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ພ້ອມກັບກ່ວາ 130 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມວາລະສົນທະນາ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີແນະປະມານ 300 ຂໍ້, ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຕື້ອງເຖິງທຸກໆຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ.
ຢັ້ງຢືນຜົນງານໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ
ເມື່ອສະເໜີບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ວາລະສົນທະນາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ, ສະເໜີພະຍານຫຼັກຖານວ່າ:
“ມີບັນດາການຫັນປ່ຽນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ຈາກປະເທດໜຶ່ງທີ່ເອື້ອຍອີງການໜູນຊ່ວຍຈາກຕ່າງປະເທດ, ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດແຖວໜ້າຂອງໂລກ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ. ໂດຍແມ່ນປະເທດນອນໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແຕ່ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ. ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 1989 ຫາປີ 2023, GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 40 ເທົ່າ”.
ໝາກຜົນນີ້ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃຫ້ບັນດານະໂຍບາຍຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ຢັ້ງຢືນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ມີການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມ, ການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ຊຸກຍູ້ການສົນທະນາຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ເພີ່ມທະວີການສຶກສາກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ…
ພ້ອມກັບການຢັ້ງຢືນບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ທີ່ວາລະສົນທະນາ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ປະເທດອື່ນມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ກວມລວມ, ການພັດທະນາຂອງ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມ, ສິດເສລີໃນການປາກເວົ້າ, ສິດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງປະຊາຊົນ, ສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ສາສະໜາ, ສິດເສລີໃນການຮ່ຳຮຽນ, ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາພື້ນຖານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)…
ຫຼາຍປະເທດຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມ, ຍູ້ແຮງການສຶກສາ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ຊຸກຍູ້ສິດຂອງແມ່ຍິງ, ສິດຂອງກຸ່ມຄົນເພດທີສາມ, ສິດຂອງຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ UPR ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດໃຫ້ດີກ່ວາ
ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ຈາກຮອບວຽນທຳອິດມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຄວາມຄືບໜ້າໃນການຮັບປະກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດລະບົບກົດໝາຍ, ພິເສດແມ່ນການຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013 ດ້ວຍພາກໜຶ່ງສະເພາະກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດເອກະສານກົດໝາຍໄດ້ກ່ວາ 100 ສະບັບ. ສະເພາະໃນຮອບວຽນທີ III ຜ່ານມາ, ມີກ່ວາ 239 ໃນຈຳນວນ 241 ຂໍ້ສະເໜີແນະ (ປະມານ 99,2%) ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ຫຼື ຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ຖືກົນໄກ UPR ແລະ ບັນດາຫຼັກການກ່ຽວກັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ພາວະວິໄສ, ການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງກົນໄກນີ້ເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຮອບວຽນທີ IV ໄດ້ສ່ອງແສງຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວ. ບົດລາຍງານໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຮອບດ້ານ, ກວມລວມ ແລະ ກະຈ່າງແຈ້ງ. ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, UPR ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບກວດກາຄືນ, ລາຍງານເທົ່ານັ້ນ. ຫວຽດນາມ ຖືແຕ່ລະຮອບວຽນ UPR ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອກຳນົດບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຂົງເຂດອາດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາ ແລະ ບັນດາການກະທຳລະອຽດ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະກາຍເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ແທດຈິງໃນຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ”.
ຜ່ານການສົນທະນາຢູ່ ສປຊ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນບັນດາຜົນງານກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາພັນທະ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ ໃນຂອບເຂດບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ເປັນສະມາຊິກ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນວິວັດການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາກົນໄກສິດທິມະນຸດ ສປຊ ບົນຈິດໃຈສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ./.