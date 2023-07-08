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ຂ່າວສານ

ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ເພື່ອໃຫ້ມະຕິເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ທັນການ, ຕິດພັນກັບສະພາບຕົວຈິງ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດເພື່ອບັນລຸປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)
  ທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກທາງໄກຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະໃນການພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການ ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນໜ້າທີ່ລວມ ຄືດັ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຄີຍຍົກອອກມາແມ່ນ “ທົ່ວປະເທດເພື່ອນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອທົ່ວປະເທດ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອໃຫ້ມະຕິເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ທັນການ, ຕິດພັນກັບສະພາບຕົວຈິງ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດເພື່ອບັນລຸປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕ້ອງກວດກາ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເປັນປະຈຳ; ຖ້າເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຈະສືບຕໍ່ປະກາດເອກະສານແນະນຳ; ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະສະຫງວນໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (UNESCO) ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍກົນໄກສຳຄັນຂອງອົງການ.
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