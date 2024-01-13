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ຂ່າວສານ

ມອບຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ນາຍທະຫານ 5 ຄົນເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດ, ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ນາຍທະຫານ 5 ຄົນໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຮັກສາສັນຕິພາບ ສະຫະປະຊາຊາດ.
ພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງ (ພາບ: ຫວຽດຈູງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດ, ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ນາຍທະຫານ 5 ຄົນໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານປະຈຳ ສ.ອາຟະລິກາກາງ ແລະ ຊູດັງໃຕ້.

ກ່າວຄຳເຫັນມອບໜ້າທີ່ທີ່ພິທີ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະຕິບັດງານລະຫວ່າງຂະແໜງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ, ສະເໜີໃຫ້ນາຍທະຫານ 5 ຄົນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍ ມູນເຊື້ອຂອງກອງທັບ, ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍພາບພົດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຮັກສາ, ສ້າງທີ່ຕັ້ງ, ພາບພົດຂອງທະຫານ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊົນ, ອຳນາດການປົກຄອງປະເທດ ປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສະເໜີບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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