ຂ່າວສານ
ພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ: ການເສຍສະຫຼະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ອ້າຍນ້ອງຍາມໃດກໍຝັງເລິກໃນດວງໃຈປະຊາຊົນ ລາວ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ດິນແດນລາວນັ້ນ ເປັນສັນຍາລັກອັນຈົບງາມ, ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເປັນອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງໄດ້ຝັງເລິກໃນດວງໃຈປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ຄືດັ່ງຄຳຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຂອງການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ວ່າ: “ຢູ່ດິນແດນລາວ, ທຸກໄຊຊະນະໃດ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີການເສຍສະຫຼະ, ປະກອບສ່ວນຂອງທະຫານອາສາສະໝັກຫວຽດນາມ.”
ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະ, ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກກັບກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ, ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອຂອງຕົນເພື່ອເຮັດລ້ອນໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ ໃນໄລຍະນັບສິບປີ. ທ່ານກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ວ່າ ໃນໄລຍະເວລາ, ສະພາບການໃດ, ພັກ, ລັດຖະບານ, ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈະພ້ອມກັບພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີ່ຫາຍາກລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ໝັ້ນຄົງທະໜົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ, ສົມກັບການເສຍສະຫຼະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.