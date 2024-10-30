Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພົນເອກ ຈັນ​ສະ​ໝອນ ຈັນ​ຍະ​ລາດ: ການ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ກອງ​ທັບ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຝັງ​ເລິກ​ໃນ​ດວງໃຈ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ລາວ

ວັນທີ 29 ຕຸລາ, ງານພົບປະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ (ວັນທີ 30 ຕຸລາ 1949 – 30/10/2024) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄ່ຳເຫັນທີ່ງານພົບປະ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ດິນແດນລາວນັ້ນ ເປັນສັນຍາລັກອັນຈົບງາມ, ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ  - ລາວ. ບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເປັນອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງໄດ້ຝັງເລິກໃນດວງໃຈປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ຄືດັ່ງຄຳຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຂອງການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ວ່າ: “ຢູ່ດິນແດນລາວ, ທຸກໄຊຊະນະໃດ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີການເສຍສະຫຼະ, ປະກອບສ່ວນຂອງທະຫານອາສາສະໝັກຫວຽດນາມ.” 

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະ, ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກກັບກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ, ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອຂອງຕົນເພື່ອເຮັດລ້ອນໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ ໃນໄລຍະນັບສິບປີ. ທ່ານກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ  ບໍ່ວ່າ ໃນໄລຍະເວລາ, ສະພາບການໃດ, ພັກ, ລັດຖະບານ, ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈະພ້ອມກັບພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີ່ຫາຍາກລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ໝັ້ນຄົງທະໜົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ, ສົມກັບການເສຍສະຫຼະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ UAE ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ UAE ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ພວມພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ນັບທັງການຂຸດຄົ້ນ, ການກັ່ນນ້ຳມັນ, ກໍຄືການຄ້າກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top