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ຂ່າວສານ

ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມເພີ່ມຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງມູນຄ່າ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຫວັງວ່າ, ບ້ວງສິນເຊື່ອເຕີບໂຕຈະບັນລຸປະມານ 14 – 15% ໃນປີ 2024.
ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການຜູ້ປະຈຳການທະຫານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ດ່າວມິງຕູ (ພາບ: ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ)

ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການຜູ້ປະຈຳການທະນານຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ດ່າວມິງຕູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 10 ເມສາ, ບ້ວງສິນເຊື່ອຂອງທົ່ວຂະແໜງເພີ່ມຂຶ້ນ 1,34% ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2023, ໃນຂະນະທີ່ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ການເຕີບໂຕເປັນລົບ. ບ້ວງສິນເຊື່ອເຕີບໂຕຄືນໃໝ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດເລີ່ມເພີ່ມຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງມູນຄ່າ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຫວັງວ່າ, ບ້ວງສິນເຊື່ອເຕີບໂຕຈະບັນລຸປະມານ 14 – 15% ໃນປີ 2024. ເລື່ອງບ້ວງສິນເຊື່ອເຕີບໂຕຄືນໃໝ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ໃນນັ້ນມີນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍຕ່ຳໄດ້ ແລະ ພວມກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃຫ້ພັດທະນາ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດເປີດກວ້າງ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳກ່ຽວ​ກັບ ດ້ຽນ​ບຽນ ຍັງ​ຝັງ​ເລິກ​ໃນ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ນາຍ​ພົນ ເຫວີ​ຍ​ກົວ​ຊີງ

ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳກ່ຽວ​ກັບ ດ້ຽນ​ບຽນ ຍັງ​ຝັງ​ເລິກ​ໃນ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ນາຍ​ພົນ ເຫວີ​ຍ​ກົວ​ຊີງ

ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຍາມໃດກໍມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ທັງໂລກອີກດ້ວຍ. ໄຊຊະນະນີ້ ບັງຄັບໃຫ້ກອງທັບ ຝລັ່ງ ຕ້ອງຖອນທັບອອກຈາກ ອິນດູຈີນ. ໄຊຊະນະນີ້ ກໍສວມບົດບາດເປັນການລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດໃນທົ່ວໂລກ.
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