Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພິ​ທີໄຂ​ World Cup ແມ່​ຍິງ 2023: ເຂັ້ມ​ຄົ້ນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ 2 ປະ​ເທດເຈົ້າ​ພາບ

ພິທີໄຂ ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມບານເຕະຍິງລະດັບໂລກ 2023 (World Cup ຍິງ 2023) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 17 ໂມງຂອງວັນທີ 20 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາ ນິວຊີແລນ, ໃນສະໜາມກິລາ Eden Park.
ລາຍການສະແດງໃນພິທີໄຂ (ພາບ: Getty)

ພິທີໄຂໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາປະມານ 15 ນາທີ ແຕ່ບັນດາລາຍການສະແດງໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຈັບອົກຈັບໃຈຫຼາຍຢ່າງ. ຕາມສະຫະພັນບານເຕະໂລກ (FIFA) ແລ້ວ, ເຖິງວ່າ ໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາສັ້ນໆກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການກະກຽມຢ່າງລະອຽດລະອໍ, ພິທີໄຂ World Cup ຍິງ 2023 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນຂອງວັດທະນະທຳ ກໍຄື ມໍລະດົກຂອງ ນິວຊີແລນ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະແດງບົດເພງ “Do it Again” - ບົດເພງທາງການຂອງ World Cup ຍິງ 2023.

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ ແມ່ນການແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດ World Cup ຍິງ 2023 ໃນສາຍ A ລະຫວ່າງ ທິມບານເຕະ  ນິວຊີແລນ ກັບ ນອກແວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ກະສິກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ອົງຄະທາດໝູນວຽນບົນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງແຮງ, ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top