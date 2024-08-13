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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີເປີດ​ສະຫຼອງ​ເຂດ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ບ​ຣູ​ໄນ

ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມບິນແຫ່ງຊາດ ບຣູໄນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ບຣູໄນ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດສະຫຼອງເຂດໂຄສະນາແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ.
ພິທີເປີດສະຫຼອງເຂດໂຄສະນາແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ບຣູໄນ (ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສະຖານທູດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາພາບພົດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເຖິງປະຊາຊົນ ບຣູໄນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຈິ່ນແອັງຫວູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົວພັນປະຊາຊົນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນບຸລິມະສິດໃນໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ  - ບຣູໄນ ໄລຍະ 2023 – 2027. ເຂດໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຄະນະທູຕານຸທູດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ສາທາລະນະນີ້. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຈິ່ນແອັງຫວູ ແລ້ວ, ດ້ວຍຈຳນວນຊາວ ຫວຽດນາມ ພຽງແຕ່ກວ່າ 300 ຄົນ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ ບຣູໄນ, ແຕ່ປະຊາຄົມກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ບຣູໄນ, ປະກອບສ່ວນເປັນຂົວຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ບຣູໄນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Samsung ຫວຽດ​ນາມ ຄວນ​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

Samsung ຫວຽດ​ນາມ ຄວນ​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົຕນີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Choi Joo Ho ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດນາມ.
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