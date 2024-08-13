ຂ່າວສານ
ພິທີເປີດສະຫຼອງເຂດໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ບຣູໄນ
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສະຖານທູດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາພາບພົດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເຖິງປະຊາຊົນ ບຣູໄນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຈິ່ນແອັງຫວູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົວພັນປະຊາຊົນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນບຸລິມະສິດໃນໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ບຣູໄນ ໄລຍະ 2023 – 2027. ເຂດໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຄະນະທູຕານຸທູດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ສາທາລະນະນີ້. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຈິ່ນແອັງຫວູ ແລ້ວ, ດ້ວຍຈຳນວນຊາວ ຫວຽດນາມ ພຽງແຕ່ກວ່າ 300 ຄົນ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ ບຣູໄນ, ແຕ່ປະຊາຄົມກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ບຣູໄນ, ປະກອບສ່ວນເປັນຂົວຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ບຣູໄນ.