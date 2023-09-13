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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີອາ​ໄລ​ຫາ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ ຈາກ​ເຫດ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍໃນ​ວັນ​ທີ 11 ກັນ​ຍາ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ພິທີອາໄລຫາ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຈາກການກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາຢູ່ ອາເມລິກາ ໄດ້ກຳນົດແມ່ນວັນອາໄລຫາ ແລະ ຮັບໃຊ້ແຫ່ງຊາດ ຫຼືຍັງໄດ້ເອີ້ນວ່າວັນຮັກຊາດ, ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ, ເທດສະບານຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ພິທີອາໄລຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຫດກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາຢູ່ ອາເມລິກາ (ພາບ: news.abplive.com)

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາໄລຫາ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ໃນເຫດກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ປີ 2001 ໄດ້ ແລະ ພວມດຳເນີນຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອາໄລຫາ ຢູ່ຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານ ຢູ່ລັດ Alaska ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຕາມເວລາ ທ້ອງຖິ່ນ, ພາຍຫຼັງການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາຊີ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອຫວນຄືນຈິດໃຈສາມັກຄີຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ. ກໍ່ໃນວັນນີ້, ຢູ່ເຂດເລກ 0, ຕີນຕຶກແຝດ ທີ່ຖືກບຸກໂຈມຕີ, ນະຄອນ ນິວຢອກ, ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ພ້ອມກັບປະຊາຊົນໄດ້ຈັດພິທີອາໄລຫາ ດ້ວຍພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຕ່າງໆໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ ດ້ວຍການອ່ານຊື່ຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຍົກອອກສານຮຽກຮ້ອງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາງ Jill Biden ພັນລະຍາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບ 5 ແຈ ອາເມລິກາ ກໍ່ໄດ້ຈັດການວາງພວງມາລາຢູ່ ອະນຸສາວະລີ ວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

ພິທີອາໄລຫາ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຈາກການກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາຢູ່ ອາເມລິກາ ໄດ້ກຳນົດແມ່ນວັນອາໄລຫາ ແລະ ຮັບໃຊ້ແຫ່ງຊາດ ຫຼືຍັງໄດ້ເອີ້ນວ່າວັນຮັກຊາດ, ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ, ເທດສະບານຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ຫວຽດ​ນາມ - ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ໂມຊຳບິກຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ (ເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທີ່ນະຄອນຫຼວງມາປູໂຕ, ທ່ານ ນາງ ຫວໍທິແອັ້ງຊ໋ວນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານແນວໂຮມປົດປ່ອຍ ໂມຊຳບິກ (FRELIMOO), ປະທານາທິບໍດີ ໂມຊຳບິກ ທ່ານ Filipe Nyusi.
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