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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີອັດ Olympic Paris 2024

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ Records, ຄະນະຈັດຕັ້ງຢາກສ່ອງແສງຈິດໃຈ Olympic ແລະ ສະແດງຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ວ່າ “ທຸກໆຄົນລ້ວນແຕ່ດຳລົງຊີວິດໃນໂລກສະເພາະຂອງຕົນ, ແບ່ງປັນສິ່ງນັ້ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຄືນ, ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ທັງຫວນຄືນອະດີດຕະການ ທັງມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ”.
ນັກກິລາ ອາເມລິກາ (ພາບ: THX/TTXVN)

ພາຍຫຼັງແຂ່ງຂັນມາເປັນເວລາກ່ວາ 2 ອາທິດ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ສິງຫາ, ພິທີອັດງານມະຫາກຳກິລາ Olympic Paris 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາສະຖິຕິໃໝ່” (Records) ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ສະໜາມກິລາ Stade de France ຢູ່ຊານນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຝລັ່ງ. ໝາກຜົນສຸດທ້າຍ ຄະນະນັກກິລາ ອາເມລິກາ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 1.

ພິທີອັດ ງານມະຫາກຳກິລາ Olympic Paris 2024 ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ 21 ໂມງ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ກົງກັບເວລາ 2ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ສິງຫາ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ Records, ຄະນະຈັດຕັ້ງຢາກສ່ອງແສງຈິດໃຈ Olympic ແລະ ສະແດງຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ວ່າ “ທຸກໆຄົນລ້ວນແຕ່ດຳລົງຊີວິດໃນໂລກສະເພາະຂອງຕົນ, ແບ່ງປັນສິ່ງນັ້ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຄືນ, ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ທັງຫວນຄືນອະດີດຕະການ ທັງມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ”.

ຢູ່ Olympic Paris 2024, ຄະນະນັກກິລາ ອາເມລິກາ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 40 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 44 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 42 ຫຼຽນ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 1 ໃນທົ່ວຄະນະ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຈີນດ້ວຍ ຫຼຽນຄຳ 40 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 27 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 24 ຫຼຽນ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 2. ຍີ່ປຸ່ນ ດ້ວຍ ຫຼຽນຄຳ 20 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 12 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 13

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາກຊັງຕິນ, ອານເຊຣີ, ເຢຍລະມັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊູແອັດ ເຂົ້າຢື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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