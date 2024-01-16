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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີມອບ - ຮັບ ສຳ​ນັກ​ງານ​ກອງບັນ​ຊາ​ການກອງ​ພົນ​ທະ​ຫານ​ບົກ 1, ​ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ຂອງ​ຂວັນ​ຂອງກອງ​ທັບ ຫວຽດ​ນາມ ​ມອບໃຫ້ ກອງ​ທັບ​ລາວ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບ - ຮັບກິດຈະກຳ ສຳນັກງານກອງບັນຊາການກອງພົນທະຫານບົກເລກ 1 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ.
ທ່ານ ພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VOV)

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດກວ່າ 2 ລ້ານ USD. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເປັນອາຄານ 2 ຊັ້ນ, ແຕ່ລະຊັ້ນມີເນື້ອທີ 1.800 ຕາແມັດ, ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບເຄື່ອງພາຫະນະທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຂອງຂວັນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມອບໃຫ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ ສືບຕໍ່ເປັນຫຼັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ ເວົ້າສະເພາະ.

ກອງພົນທະຫານບົກເລກ 1 ແມ່ນກອງພົນຫຼັກແຫຼ່ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ, ມີໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແບບເຄື່ອນທີ່, ປົກປັກຮັກສາສຳນັກງານອົງການສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງພັກ, ລັດ ລາວ ແລະ ແມ່ນສູນບຳລຸງສ້າງການນຳ, ພະນັກງານຜູ້ບັນຊາການທີ່ດີເດັ່ນຫຼາຍທ່ານຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ ສະ​ວິດ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ WEF Davos 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ ສະ​ວິດ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ WEF Davos 2024

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ Zurich, ປະເທດສະວິດ, ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 54 ຂອງ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ຢູ່ ດາວອດ, ປະເທດສະວິດ (WEF Davos 2024).
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