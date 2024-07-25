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ຂ່າວສານ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ. ພາບ: VNA

ໃນຄວາມສະເທື່ອນໃຈ, ຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ, ເລີ່ມແຕ່ຕອນເຊົ້າ, ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ບັນດາກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ມາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຢູ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ)ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ປະມຸກລັດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ໃນຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າໄວ້ອາໄລທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ. 

ໃນຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ, ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເຂົ້າໄວ້ອາໄລທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ.

ໃນຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ເຈິ່ນແທງເໝີນ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຂົ້າໄວ້ອາໄລທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ. 

ໃນຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຄະນະກໍາມະການສູນກາງ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ໂດ໋ວັນຈຽນ, ກໍາມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກໍາມະການສູນກາງ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເຂົ້າໄວ້ອາໄລ ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ. 

ໃນເວລາດຽວກັນ, ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ - ບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ.

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາ 22 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ປີ 2024 ແລະ ແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024.

 

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈົດໝາຍຂອງພັນລະຍາ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສົ່ງເຖິງພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ຈົດໝາຍຂອງພັນລະຍາ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສົ່ງເຖິງພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ໃນບັນຍາກາດອັນໂສກເສົ້າຄິດຮອດຄິດເຖິງ ການຈາກໄປຂອງອ້າຍຈ້ອງນີ້ ນ້ອງຂໍພາວະນາໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງເພິ່ນໄປສູ່ ສຸຂະຕິພົບສ່ວນເອື້ອຍ, ນ້ອງຂໍວີ້ງວອນໃຫ້ເອື້ອຍ ຮັກສາສຸຂະພາບ, ໃຫ້ເອື້ອຍມີອາຍຸໝັ້ນຍືນ ຢູ່ກັບລູກຫຼານບ້ານເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ນານແສນນານເທິີ້ນ.
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