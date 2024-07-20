ຂ່າວສານ
ພິທີໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມພິທີສົບລະດັບຊາດ
ແຈ້ງການ
ພິທີໄວ້ອາໄໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລເຄົາລົບສົບ ແລະ ພິທີປົງສົບ ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
ພິທີໄວ້ອາໄລສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມພິທີສົບລະດັບຊາດ.
ໂລງສົບຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ວາງຢູ່ຫໍຈັດພິທີສົບແຫ່ງຊາດເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນເຈິ່ນແທ໊ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ພິທີໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍຈັດພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໊ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ຈະເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາ 22 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ແລະ ແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024.
ພິທີໄວ້ອາໄລເຄົາລົບສົບ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024 ຢູ່ຫໍຈັດພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໊ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ພິທີປົງສົບຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ເວລາ 15 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນດຽວກັນຢູ່ສຸສານ ມາຍຢີກ, ນະຄອນ ຮ່່າໂນ້ຍ.
ພິທີໄວ້ອາໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລເຄົາລົບສົບຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍປະຊຸມ ທົ໋ງເຍິດ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອ໋ງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ຈະຖ່າຍທອດສົດພິທີໄວ້ອາໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລເຄົາລົບສົບ ແລະ ພິທີປົງສົບ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ໃນລະຫວ່າງສອງວັນແຫ່ງການໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ (ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024), ບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນ ໄດ້ຊັກທຸງຢູ່ເຄິ່ງເສົາ ແລະ ຫ້າມຈັດກິດຈະກຳບັນເທິງ.