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ຂ່າວສານ

ພິທີໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມພິທີສົບລະດັບຊາດ

ພິທີໄວ້ອາໄລສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມພິທີສົບລະດັບຊາດ. ໃນລະຫວ່າງສອງວັນແຫ່ງການໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ (ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024), ບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນ ໄດ້ຊັກທຸງຢູ່ເຄິ່ງເສົາ ແລະ ຫ້າມຈັດກິດຈະກຳບັນເທິງ.
ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ແຈ້ງການ
ພິທີໄວ້ອາໄໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລເຄົາລົບສົບ ແລະ ພິທີປົງສົບ ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

ພິທີ​ໄວ້ອາໄລ​ສະຫາຍ​ ຫງວຽນ​ຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນຕາມພິທີສົບລະດັບຊາດ.

ໂລງສົບຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ວາງຢູ່ຫໍຈັດພິທີສົບແຫ່ງຊາດເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນເຈິ່ນແທ໊ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ.

ພິທີໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍຈັດພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໊ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ຈະເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາ 22 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ແລະ ແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024.

ພິທີໄວ້ອາໄລເຄົາລົບສົບ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024 ຢູ່ຫໍຈັດພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໊ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ.

ພິທີປົງສົບຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ເວລາ 15 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນດຽວກັນຢູ່ສຸສານ ມາຍຢີກ, ນະຄອນ ຮ່່າໂນ້ຍ.

ພິທີໄວ້ອາໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລເຄົາລົບສົບຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍປະຊຸມ ທົ໋ງເຍິດ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອ໋ງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.

ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ​ແລະ ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ຫວຽດນາມ ຈະ​ຖ່າຍ​ທອດ​ສົດ​ພິທີ​ໄວ້ອາໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລເຄົາລົບສົບ ​ແລະ ພິທີ​ປົງົບ​ ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ໋ຈ້ອງ ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ ນະຄອນ ​ໂຮ່ຈີ​ມິນ.

ໃນລະຫວ່າງສອງວັນແຫ່ງການໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ (ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024), ບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນ ໄດ້ຊັກທຸງຢູ່ເຄິ່ງເສົາ ແລະ ຫ້າມຈັດກິດຈະກຳບັນເທິງ.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ມີພູມປັນຍາໃຫຍ່, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນນັກແນວຄິດ, ນັກວັດທະນະທຳ, ຄັນທຸງທິດສະດີຂອງພັກ, ນັກຮຽນດີເລີດທີ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
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