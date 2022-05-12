ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31: ສ້າງຂີດໝາຍ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ

ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ໝີ໊ດິ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ, ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 31 (ຊີເກມ 31).
ພິທີໄຂໄດ້ນຳມາ ສູ່ທ່ານຜູ້ຊົມ ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ບັນດາຮູບພາບທີ່ສວຍງາມ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຜູ້ຄົນຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ພິທີຊັກທຸງຊາດ ຫວຽດນາມທີ່ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 31. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP
ລາຍການສະແດງຟ້ອນກຸບ “ເສັ້ນທາງໄປເຖິງ ຫວຽດນາມ”. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP
ພິທີໄຂງານຄັ້ງນີ້ຈະລວມມີລາຍການສະແດງຫຼາຍລາຍການທີ່ສ້້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈ ດ້ວຍບັນດາຮູບພາບທີ່ເປັນສັນຍາລັກມູນເຊື້ອຄື: ໄມ້ໄຜ່, ເຂົ້າ, ດອກບົວ ຫຼື ກຸບໄມ້... ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP
ລາຍການສະແດງ “ວິນຍານດອກບົວຫວຽດ” ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຟ້ອນນັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ພິທີໄຂຊີເກມ 31. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP
ລາຍການສະແດງ “ວິນຍານດອກບົວຫວຽດ” ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຟ້ອນນັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ
ທີ່ພິທີໄຂຊີເກມ 31. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP
ບັນດາລາຍການສະແດງຄວາມເຊື່ອມຈອດບັນດາຈຸດຄ້າຍຄືກັນໃນ “ເອກະລັກວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້” ເພື່ອກໍ່ສ້າງລະບົບສັນຍາລັກ ຂອງປະຊາຄົມ ວັດທະນະທຳພາກພື້ນ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP
ລາຍການສະແດງຟ້ອນກຸບ.
ພິທີໄຂງານຄັ້ງນີ້ຈະລວມມີລາຍການສະແດງຫຼາຍລາຍການທີ່ສ້້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈ ດ້ວຍບັນດາຮູບພາບທີ່ເປັນສັນຍາລັກມູນເຊື້ອຄື: ໄມ້ໄຜ່, ເຂົ້າ, ດອກບົວ ຫຼື ກຸບໄມ້... ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP
ບັນດາຄະນະນັກກິລາແຫ່ຂະບວນທີ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ໝີ໊ດິ່ງ ເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂ ຊີເກມ 31. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP:
ນັກກິລາ ຫວູ໊ແທ່ງອານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວຄຳສາບານ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP
ກຸ່ມແຫ່ທວນໄຟ ແລະ ໄຕ້ທວນໂຄມ ຊຶ່ງລວມມີນັກກິລາຜູ້ດີເດັ່ນ 8 ຄົນຂອງກິລາ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP
ແປວໄຟອັນສັກສິດຂອງງານມະຫາກຳກິລາໄດ້ໄຕ້ຮຸ່ງຢູ່ສະໜາມກິລາ ໝີ໊ດິ່ງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ເງື່ອນໄຂຈັດຕັ້ງບັນດາເຫດການສຳຄັນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທະວີບ. ພາບ: ແທງຢາງ//VNP
ປະຕິບັດ: ກຸ່ມນັກຂ່າວ VNP