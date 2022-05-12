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ຂ່າວສານ

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31: ສ້າງຂີດໝາຍ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ

ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ໝີ໊ດິ່ງ ຮ່າໂນ້ຍ, ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 31 (ຊີເກມ 31).

ພິທີ​ໄຂ​ໄດ້ນຳມາ ສູ່ທ່ານຜູ້ຊົມ ​ບັນດາ​ລາຍການ​ສະ​ແດງ​ສິລະ​ປະ​ທີ່ ​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ, ບັນດາຮູບ​ພາບ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ ກ່ຽວກັບ​ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ ​ແລະ ຜູ້ຄົນ​ຫວຽດນາມ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ຂອງ​ ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ພື້ນຖານກິລາ ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້.

  ພິທີຊັກທຸງຊາດ ຫວຽດນາມທີ່ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 31. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP  

  ລາຍການສະແດງຟ້ອນກຸບ “ເສັ້ນທາງໄປເຖິງ ຫວຽດນາມ”. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP  
  ພິທີໄຂງານຄັ້ງນີ້ຈະລວມມີລາຍການສະແດງຫຼາຍລາຍການທີ່ສ້້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈ ດ້ວຍບັນດາຮູບພາບທີ່ເປັນສັນຍາລັກມູນເຊື້ອຄື: ໄມ້ໄຜ່, ເຂົ້າ, ດອກບົວ ຫຼື ກຸບໄມ້... ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP  
  ລາຍການສະແດງ “ວິນຍານດອກບົວຫວຽດ” ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຟ້ອນນັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ພິທີໄຂຊີເກມ 31. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP  

  ລາຍການສະແດງ “ວິນຍານດອກບົວຫວຽດ” ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຟ້ອນນັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ

ທີ່ພິທີໄຂຊີເກມ 31. ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP  

 

  ບັນດາລາຍການສະແດງຄວາມເຊື່ອມຈອດບັນດາຈຸດຄ້າຍຄືກັນໃນ “ເອກະລັກວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້” ເພື່ອກໍ່ສ້າງລະບົບສັນຍາລັກ ຂອງປະຊາຄົມ ວັດທະນະທຳພາກພື້ນ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP  

  ລາຍການສະແດງຟ້ອນກຸບ.  

  ພິທີໄຂງານຄັ້ງນີ້ຈະລວມມີລາຍການສະແດງຫຼາຍລາຍການທີ່ສ້້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈ ດ້ວຍບັນດາຮູບພາບທີ່ເປັນສັນຍາລັກມູນເຊື້ອຄື: ໄມ້ໄຜ່, ເຂົ້າ, ດອກບົວ ຫຼື ກຸບໄມ້... ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ/VNP  

 ບັນດາຄະ​ນະ​ນັກກິລາແຫ່ຂະ​ບວນທີ່ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໝີ໊ດິ່ງ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ໄຂ ຊີເກມ 31. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP: 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ນັກກິລາ ຫວູ໊ແທ່ງອານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວຄຳສາບານ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP  

 

  ກຸ່ມແຫ່ທວນໄຟ​ ແລະ ​ໄຕ້ທວນໂຄມ​ ຊຶ່ງລວມມີນັກກິລາຜູ້ດີເດັ່ນ 8 ຄົນ​ຂອງ​ກິລາ ​ຫວຽດນາມ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP

  ແປວໄຟອັນສັກສິດຂອງງານມະຫາກຳກິລາໄດ້ໄຕ້ຮຸ່ງຢູ່ສະໜາມກິລາ ໝີ໊ດິ່ງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ເງື່ອນໄຂຈັດຕັ້ງບັນດາເຫດການສຳຄັນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທະວີບ. ພາບ: ແທງຢາງ//VNP  

ປະຕິບັດ: ກຸ່ມນັກຂ່າວ VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາເມລິກາ-ອາຊຽນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ອາເມລິກາ ປັບປຸງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ: ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງໂລກ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
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