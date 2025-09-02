ຂ່າວສານ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ສະແດງກ້ອນກຳລັງ ເຄື່ອງໃນໂອກາດ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ແລະ ວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ກັນຍາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາດິ່ງ ແຫ່ງປະຫວັດສາດ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ; ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ສະແດງກ້ອນກຳລັງຢ່າງສົມກຽດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ (19 ສິງຫາ 1945 – 19 ສິງຫາ 2025) ແລະ ວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ (02 ກັນຍາ 1945 – 0 2 ກັນຍາ 2025).
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ; ບັນດາແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ, ນັກວິລະຊົນແຮງງານ, ບັນດານາຍທະຫານ ອະດີດນັກຮົບ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການການເມືອງ, ອອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົນ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ສ່ວນແຂກຖືກເຊີນສາກົນມີ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ; ທ່ານເລຂາທີໜຶ່ງ, ປະທານປະເທດ ກຸຍບາ Miguel Díaz-Canel Bermúdez ແລະ ພັນລະຍາ; ທ່ານປະທານຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຈາວເລືອຈີ; ທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ, ປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP) Samdech Techo Hun Sen; ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ເບລາຣຸດ Igor Sergeenko… ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບາງປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ເປີດສາກລາຍການແມ່ນລາຍການຕີກອງງານບຸນ ທັງລອງ, ພິທີແຫ່ທວນໄຟເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ກ່າວສູນທອນພົດທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ (19 ສິງຫາ 1945 – 19 ສິງຫາ 2025) ແລະ ວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2025).
ພາຍຫຼັງກ່າວສູນທອນພົດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແມ່ນລາຍການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະແດງກ້ອນກຳລັງ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມານ 16.000 ຄົນ. ເປີດສາກລາຍການແມ່ນການສະແດງຂອງເຮືອບິນກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ແມ່ນການເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມສະແດງກ້ອນກຳລັງ. ໃນຈຸດເວລາດຽວກັນນັ້ນ, ການສວນສະໜາມສະແດງກ້ອນກຳລັງກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ແຄັງຮ່ວາ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ບັນດາກ້ອນກຳລັງເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມທາງບົກຈະເຄື່ອນໄປຕາມຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.