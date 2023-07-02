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ຂ່າວສານ

ພິທີສວດມົນພາວະນາ ແລະ ຈູດທູບທຽນຈານຶກບຸນຄຸນບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ

ພິທີສວດມົນພາວະນາ ຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີສັນຕິພາບ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຈານຶກບຸນຄຸນບັນດານັກຮົບວິລະຊົນ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ
ພິທີສວດມົນພາວະນາ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມພຸດທະສາສະໜາວັດ ຕາມຈຸກ, ແຂວງ ຮ່ານາມ, ສະພາບໍລິຫານງານພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີສັນຕິພາບ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຈູດທູບທຽນຈານຶກບຸນຄຸນບັນດານັກວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 76 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2023).

ພິທີສວດມົນພາວະນາ ຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີສັນຕິພາບ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຈານຶກບຸນຄຸນບັນດານັກຮົບວິລະຊົນ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 27 ກໍລະກົດ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງ, ຄວາມໝາຍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງລຸ້ນໜຸ່ມປະຈຸບັນ ທີ່ມີຕໍ່ບັນດາການອຸທິດສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນພະບຸລຸດ, ການເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຂອງບັນດານັກວິລະຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງທົ່ວທັງຊາດ. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມລຸ້ນໜຸ່ມເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວິລະຊົນຂອງຊາດ, ມານະພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນໃຫ້ຮັ່ງມີ, ສວຍງາມ, ສິວິໄລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 43 ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງລັດຖະມົນຕີຂອງ FAO

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 43 ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງລັດຖະມົນຕີຂອງ FAO

ທ່ານTharman Shanmugaratnam ກໍ່ເຕື້ອງເຖິງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ VnSAT ແນໃສ່ຫຼຸດປະລິມານນ້ຳຮັບໃຊ້ການປູກຝັງ ອັນໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນ
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