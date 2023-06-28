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ຂ່າວສານ

ພິທີປະກາດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ ດິງງອັກລີງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນກ່ວາ 50 ປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ...
ທ່ານ ດິງງອັກລີງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ (ພາບ:Hằng Linh/TTXVN )

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Kuala Lumpur, ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ (1973 – 2023). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ ດິງງອັກລີງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນກ່ວາ 50 ປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຈາກການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ ຕະຫຼອດຮອດການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍ່ຄືເສດຖະກິດ, ພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນພາຍຫຼັງສອງປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນປີ 2015. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນຂອບເຂດເຫດການ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MoU) ກັບສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ກົມມໍລະດົກສິລະປະດີຈີຕອນຂອງ ມາເລເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ສູນ​ກາງ​​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ກູ​ບາ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ສູນ​ກາງ​​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ກູ​ບາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສູນກາງຜູ້ອອກແຮງງານ ກູບາ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ Ulises Guilarte de Nacimiento, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສູນກາງຜູ້ອອກແຮງງານ ກູບາ, ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານໂລກເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
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