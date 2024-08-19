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ຂ່າວສານ

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປ ຈີນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ 2024, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ ຫໍສະພາປະຊາຊົນຕາມພິທີການສູງສຸດ າຳລັບໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໃນພິທີຕ້ອນຮັບ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ/VNA

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 19 ສິງຫາ​ ນ2024, ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ ​ປັກ​ກິ່ງ, ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ​ ຈີນ, ປະທານ​ປະ​ເທດ​ ຈີນ​ ​ສີ​ຈິ້ນ​ຜິ​ງ ແລະ​ ພັນ​ລະ​ຍາ​ໄດ້​ເປັນປະທານໃນ​ພິທີ​ຕ້ອນຮັບ​ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ​ ຫວຽດນາມ, ປະທານ​ປະ​ເທດ ແຫ່ງສາທາລະນະ​ລັດ ສັງຄົມ​ນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ ສປ ຈີນ ແຕ່​ວັນ​ທີ 18 20 ສິງຫາ 2024.

ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ​ ຈີນ, ປະທານ​ປະ​ເທດ​ ຈີນ​ ​ສີ​ຈິ້ນ​ຜິ​ງ ແລະ​ ພັນ​ລະ​ຍາ​ໄດ້​ເປັນປະທານໃນ​ພິທີ​ຕ້ອນຮັບ.

ພາຍຫຼັງ​ພິທີ​ຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິ​ງ ນຳ​ໜ້າ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຈີນ ແລະ ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ນຳ​ໜ້າ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈລະຈາ.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຈີນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.
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