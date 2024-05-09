ຂ່າວສານ
ພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ “ມູນເຊື້ອ, ຮ່ວມສຳພັນ, ບຸກທະລຸ, ກວມລວມ, ຮອບດ້ານ ແລະ ຍືນຍົງ”
ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງລວມມີ 11 ແຂວງ, ນະຄອນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງສະພາປະສານງານເຂດ, ໄດ້ໃຫ້ສັເຊັນອະນຸມັດການວາງແຜນຜັງ 9/11 ແຂວງໃນເຂດ, ໂດຍເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ 7/20 ໂຄງການສຳຄັນຂອງເຂດ ແລະ ພວມປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາລະບຽບການເພື່ອເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ 8 ໂຄງການຕໍ່ໄປ ຕາມແຜນການວາງອອກ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ເຂດພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງເຂດເຂົ້າເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທົ່ວປະເທດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ຕ້ອງມີການຮ່ວມສຳພັນ, ບຸກທະລຸ, ກວມລວມ, ຮອບດ້ານຍືນຍົງ, ເປັນມູນເຊື້ອ.
ກ່ຽວກັບບັນດາໜ້າທີ່, ວິທີການຈຸດສຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງແຜນການປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງເຂດ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ບົນຈິດໃຈ ມີຄວາມສະດວກດ້ານນະໂຍບາຍ, ລຸ້ລ່ວງກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອັດສະລິຍະໃນການຄຸ້ມຄອງ.